Cyberpunk 2077: Fahrzeuge inkl. Porsche 911 Turbo und Styling; Stadia-Termin

Bei der vierten Ausgabe von Night City Wire standen die Fahrzeuge und das Styling im anstehenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) im Mittelpunkt.Zunächst wurden die unterschiedlichen "Fahrzeuge der Zukunft" vorstellt - wie z.B. Autos, Motorräder und andere Transportmittel, die ebenfalls in bestimmte Kategorien fallen. Hinter-den-Kulissen-Passagen bei Audio-Aufnahmen für Fahrzeuge und eine Passage mit Keanu Reeves und Gard Hollinger bei "Arch Motorcycle" sind ebenfalls zu sehen.Zu den verfügbaren und steuerbaren Fahrzeugen gehört ebenfalls ein klassischer Porsche 911 Turbo (1977). "Das Modell wurde der Realität des Jahres 2077 angepasst, indem unter anderem ein an der Vorderseite angebrachtes Lidar, eine Reihe von Sensoren und Elementen zur Identifizierung des Fahrzeugs aus der Luft sowie elektronische Spiegel mit Monitoren im Inneren des Fahrzeugs hinzugefügt wurden." Zusätzlich zum 911 Turbo, der im Spiel erscheint, wurde eine realitätsgetreue Version der Johnny-Silverhand-Variante konstruiert. Der Wagen wird vom 15. Oktober bis zum 22. Oktober vor dem Porsche-Museum in Stuttgart zu sehen sein."'2077 mit Stil' hingegen dreht sich um das Aussehen, das Gefühl und die Mode der gefährlichsten Megalopolis im Jahr 2077, sowie um die ihrer Bewohner - der Berühmten, Berüchtigten und aller dazwischen liegenden Menschen."Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia (neu) und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel mit besserer Performance nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.