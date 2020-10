Cyberpunk 2077: Rollenspiel auf 10. Dezember verschoben

Hört sich eher so an, als ob sie eine provisorische Zertifizierung auf einer der Konsolen hatten die an Auflagen geknüpft waren und das Spiel in einem so schlechten Zustand ist, dass sie es bisher nicht hinbekommen haben die einzuhalten.Ich erwarte wieder einen Bug wie bei Witcher 3 wo viele in der Hauptquest in Novigrad einen Knopf nicht betätigen konnten und die einen Monat für den Fix gebraucht haben