Cyberpunk 2077: Stream-Event "Night City Wire: Episode 5" am 19. November geplant

Yo, choombas!



Get ready for episode 5 of #NightCityWire! We’ll talk about our favourite rockerboy Johnny Silverhand, share a variety of Night City's tunes and a lot more. It's going to be a big one!



Save the date: Thursday, Nov 19th, 6PM CET



See you on https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 13, 2020

CD Projekt Red hat auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) bekanntgegeben, dass die nächste Streaming-Show zum Rollenspiel am Donnerstag, 19. November stattfinden wird. "Night City Wire: Episode 5" soll sich ab 19 Uhr deutscher Zeit um den "Rockerjungen Johnny Silverhand, eine Auswahl von Night Citys Liedern und viel mehr" drehen.Cyberpunk 2077 soll nach aktuellem Stand am 10. Dezember für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - später auch für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia.Letztes aktuelles Video: Night City Wire Episode 4