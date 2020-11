Cyberpunk 2077: Zwei Musikvideos und eine Kostprobe der deutschen Synchronisation

CD Projekt Red hat zwei Musikvideos zu Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, aber auch ein Spielszenen-Video in deutscher Sprache aus einer "Work-in-Progress-Version". Das Spielszenen-Video wurde auf einem PC in 1080p mit 60 fps aufgenommen. Das Sci-Fi-Rollenspiel wird in Deutschland mehrsprachig angeboten. Untertitel und Sprachausgabe lassen sich dabei je nach System auch kombinieren. Sämtliche Sprachfassungen sollen lippensychron sein, da eine entsprechende Software diese Anpassungen automatisch je nach Sprache vornimmt. Die deutsche Synchronsprecherin von Judy (zu sehen im Video) ist übrigens Kristina Tietz. Die Lokalisierung entstand in Zusammenarbeit mit GlobaLoc in Berlin.Das Hip-Hop-Duo "Run The Jewels" hat außerdem den Track "No Save Point" veröffentlicht, der speziell für den Soundtrack von Cyberpunk 2077 aufgenommen wurde und das Leben eines Söldners in Night City sowie die Unterdrückung der Megakonzerne in der dystopischen Zukunft thematisiert. Neben "Run The Jewels" werden noch weitere Künstler Musik für den Soundtrack produzieren, wie zum Beispiel A$AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy und Tina Guo.Außerdem war Cyberpunk 2077 gestern Abend bei ttt - Titel, Thesen, Temperamente (Das Erste) ein Thema. Den Beitrag findet ihr hier Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.Die nächste Streaming-Show zum Rollenspiel wird am Donnerstag (19. November) stattfinden. "Night City Wire: Episode 5" soll sich ab 19 Uhr deutscher Zeit um den "Rockerjungen Johnny Silverhand, eine Auswahl von Night Citys Liedern und viel mehr" drehen.