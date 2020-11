Cyberpunk 2077: Spielszenen-Video von der Xbox One X und der Xbox Series X

CD Projekt Red hat ein ausführliches Spielszenen-Video aus der Xbox-Fassung von Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Die demonstrierte Version läuft auf einer Xbox One X und einer Xbox Series X (1080p; keine fps-Angabe; laut YouTube ). Die Xbox-Series-X-Variante setzt allerdings auf die Abwärtskompatibiliät der Konsole, da der "große Next-Gen-Patch" für Cyberpunk 2077 erst 2021 erscheinen soll. Spielszenen von der Xbox One wurden nicht gezeigt. Das Rollenspiel soll "demnächst" auch in Aktion auf der PlayStation präsentiert werden.Letztes aktuelles Video: Night City Wire Special Xbox One X and Xbox Series X footageCyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.Die nächste Streaming-Show zum Rollenspiel wird am Donnerstag (19. November) stattfinden. "Night City Wire: Episode 5" soll sich ab 19 Uhr deutscher Zeit um den "Rockerjungen Johnny Silverhand, eine Auswahl von Night Citys Liedern und viel mehr" drehen.