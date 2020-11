Cyberpunk 2077: Neuer Spielszenen-Trailer, Johnny Silverhand im Fokus und der Soundtrack

CD Projekt RED hat bei "Night City Wire: Episode 5" reichlich Videomaterial aus Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Neben einem fünf Minuten langen Spielszenen-Trailer, der einen Überblick über das Rollenspiel gibt und einige neue Passagen zeigt, wurde auch Johnny Silverhand näher vorgestellt - inkl. Making-of-Video mit Keanu Reeves. Soundtrack und Score wurden in einem Hinter-den-Kulissen-Clip ebenfalls thematisiert.Der Spielszenen-Trailer verspricht "noch nie dagewesene Interaktionen und Actionszenen (...), die Details zur Geschichte sowie zu den Charakteren - einschließlich ihrer Hintergründe und Motivationen - enthüllen." Das Video soll das primäre Ziel von V zeigen und den Spielern darüber hinaus einen Einblick in die Charakterentwicklung und die möglichen Nebenaktivitäten in Night City geben. Der Trailer liegt in deutscher und englischer Sprache vor.Es folgen die drei Videos, in denen Johnny Silverhand und sein Schauspieler (Keanu Reeves) sowie der Soundtrack des Spiels im Vordergrund stehen.Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.