Cyberpunk 2077: Ausführlichere Systemanforderungen mit Auflösungen und Raytracing; RTX-Effekte im Trailer

Betriebssystem: Windows 7 / 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5 3570K oder AMD FX 8310

RAM: 8 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 780 oder AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

Speicher: 70 GB HDD (SSD empfohlen)

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB), Nvidia Geforce GTX 1660 Super oder AMD Radeon RX 590

VRAM: 6 GB

Speicher: 70 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 XT

VRAM: 6 GB

Speicher: 70 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2080 Super oder RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 XT

VRAM: 8 GB

Speicher: 70,0 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2060

VRAM: 6 GB

Speicher: 70 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3070

VRAM: 8 GB

Speicher: 70 GB SSD

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3080

VRAM: 10 GB

Speicher: 70 GB SSD

CD Projekt Red hat eine ausführlichere Version der PC-Systemanforderungen von Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Die bisher bekannt gegebenen Anforderungen waren doch sehr rudimentär (nur Minimal und Empfohlen). Diesmal werden auch die Qualitätsstufen "High" und "Ultra" sowie Auflösungen und Raytracing-Effekte berücksichtigt.Minimum (1920x1080; Grafikqualität: Niedrig)Empfohlen (1920x1080; Grafikqualität: Hoch)Hoch (2560x1440; Grafikqualität: Ultra)Ultra (3840x2160; Grafikqualität: Ultra)Raytracing Minimum (1920x1080, RT Mittel)Raytracing Hoch (2560x1440, RT Ultra)Raytracing Ultra (3840x2160, RT Ultra)Zugleich hat Nvidia ein Video veröffentlicht, in dem DXR-Raytracing und DLSS im Spiel präsentiert werden. Der Clip gewährt tiefere Einblicke in die Verwendung dieser Technologien, z.B. den Unterschied, den Raytracing im Tag/Nacht-Zyklus ausmacht. Das Rollenspiel von CD Projekt Red realisiert Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion), diffuse Beleuchtung (Diffuse Illumination), Reflexionen und Schatten mit DXR Raytracing. Darüber hinaus wird DLSS 2.0 unterstützt - eine KI-gestützte Upscaling-Methode, die hauptsächlich für höhere Bildwiederholraten bei hohen Grafikqualitätseinstellungen (oftmals mit Raytracing im Einsatz) sorgen soll.AMD-Grafikkarten werden die Raytracing-Effekte zunächst nicht unterstützen. Laut Marcin Momot von CD Projekt Red würden sie mit AMD zusammenarbeiten, um dieses Feature "in naher Zukunft" auch auf AMD-Karten zu ermöglichen. Abgesehen von einem Marketing-Deal mit Nvidia (wie AMD bei Godfall) könnte es auch damit zusammenhängen, dass AMD noch keine Technologie wie DLSS in der Hinterhand hat, um die Bildwiederholrate bei aktiviertem Raytracing deutlich anzuschieben.Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC (auch via GeForce Now), PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer Englisch