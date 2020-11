Cyberpunk 2077: Spielszenen-Video von der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 5

Nach der Xbox-Version zeigt CD Projekt Red nun auch Spielszenen aus Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) auf der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 5. Das Video zeigt den Lebensweg des Nomaden, eine der drei spielbaren Hintergrundgeschichten, die man zu Beginn des Abenteuers auswählen kann. Im Clip sind Szenen aus den Badlands - dem Wüstengebiet, das Night City umgibt - sowie aus den Straßen von Night City zu sehen. Videomaterial von der "normalen" PlayStation 4 wurde nicht gezeigt - von der Standard-Xbox-One übrigens auch nicht.Letztes aktuelles Video: PlayStationGameplayCyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.