Cyberpunk 2077: Wie lassen sich die Spielstände zwischen den Konsolen übertragen?

CD Projekt RED hat in einem Beitrag auf der offiziellen Support-Webseite alle Möglichkeiten aufgezeigt, wie man den Spielstand von Cyberpunk 2077 ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) zwischen den alten und neuen Konsolen übertragen kann. Am einfachsten ist es an der Xbox : Hier wird der Spielstand einfach automatisch über die Cloud auf die Xbox Series X/S übertragen, sobald man die Konsole mit dem Internet verbindet und das Spiel startet. Alternativ nutzt man die Systemnetzwerk-Transferoption, wenn sich beide Xbox-Konsolen im gleichen Heimnetzwerk befinden.

Auf der PlayStation hat man drei Möglichkeiten: Plus-Abonnenten können ihren Spielstand einfach von der PS4 in die Cloud schoben und anschließend auf der PS5 wieder herunterladen. Ebenso lassen sich die Daten per LAN- oder WLAN-Verbindung zwischen den beiden Konsolen übertragen. Wer lieber komplett auf eine Offline-Option setzen möchte, kann den lokalen Spielstand aber auch auf einen externen Datenträger wie einen USB-Stick kopieren und anschließend auf die PlayStation 5 aufspielen.Letztes aktuelles Video: PlayStationGameplay