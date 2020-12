Cyberpunk 2077: Der Foto-Modus in Aktion

Ja, auch in Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) gibt es einen Foto-Modus. Laut CD Projekt Red kann man das Spiel jederzeit pausieren und dann Screenshots machen - mit nachträglichen Anpassungsmöglichkeiten bei Kameraposition, Tiefenschärfe etc. Darüber hinaus können Aufkleber platziert, weitere Effekte angewandt und die Charakter-Pose verändert werden.Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.Letztes aktuelles Video: Photo Mode Trailer