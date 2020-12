Cyberpunk 2077: "Braindance"-Sequenzen können offenbar epileptische Anfälle verursachen

Das Magazin Game Informer warnt derzeit Spieler des Rollenspiels Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) vor einem erhöhten Risiko epileptischer Anfälle. Die zu solchen Problemen neigende Redakteurin Liana Ruppert kritisiert vor allem die "Braindance"-Sequenzen, welche bei ihr bereits einen heftigen Anfall ausgelöst hätten (plus beinahe einen zweiten).Mit dieser Technik versetzt man sich im Spiel quasi in aufgezeichneten Erinnerungen anderer Menschen. Besonders unverantwortlich sei, dass diese Braindance-Erfahrungen visuell realen IPS-Test nachempfunden seien, mit denen sich von Ärzten zu Diagnose-Zwecken epileptische Anfälle auslösen bzw. begünstigen ließen. Ruppert warnt ähnlich betroffene Personen:"Die Headsets passen über beide Augen und bieten einen rapiden Sturm weiß und rot blinkender LEDs, also sehr ähnlich wie die tatsächlichen Geräte, welche Neurologen in der realen Welt benutzen, um einen Anfall auszulösen, wenn sie einen für Diagnose-Zwecke auslösen müssen. Falls dies nicht nach dem echten Vorbild designt wurde, ist es ein extrem ähnlicher Zufall, und darum ist dies ein Aspekt, von dem ich euch persönlich raten würde, ihn komplett zu vermeiden. Sobald ihr bemerkt, dass ein Headset ins Spiel kommt, schaut weg oder schließt eure Augen komplett."Letztes aktuelles Video: 5 Fakten Was ihr vor dem Spielen wissen solltet