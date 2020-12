Cyberpunk 2077: Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen

Zwei Tage vor dem Verkaufsstart von Cyberpunk 2077 ab 59,99€ bei vorbestellen ) versucht CD Projekt Red mit dem folgenden Launch-Trailer auf das neue Rollenspiel der Witcher-Macher in Night City einzustimmen.CD Projekt Red: "Der Trailer taucht tief in die Welt und die Geschichte von Cyberpunk 2077 ein. Er zeigt die Bindungen, die die Spieler und Spielerinnen knüpfen werden, die Gefahren, denen sie sich stellen müssen, und die Anstrengungen, die sie unternehmen werden, um ihre eigene Geschichte von V, der Hauptfigur des Spiels, zu schreiben."Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.