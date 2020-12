Cyberpunk 2077: Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen; kostenloses DLC-Programm beginnt Anfang 2021

Aktualisierung vom 09. Dezember 2020, 11:31 Uhr:





Ursprüngliche Meldung vom 08. Dezember 2020, 18:18 Uhr:

Im Launch-Trailer zu Cyberpunk 2077 ( ab 58,48€ bei vorbestellen ) haben die Entwickler noch eine "versteckte" Botschaft untergebracht. In überlagerten und kurz sichtbaren Textzeilen schreiben sie, dass sie hoffen, dass das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird und der 10. Dezember als Launch-Tag für sie eine Zerreißprobe für die Nerven sei. Auch auf die zukünftigen Inhalte gehen sie kurz ein."Unsere geplanten Erweiterungen werden euch noch tiefer in die Welt von Cyberpunk 207 entführen und euch umfangreiche, storybasierte Inhalte bieten, die euch schwierige Entscheidungen durch packende Erzählungen abverlangen, die ihr nicht so schnell vergessen werdet. (...) Aber bevor wir [bei diesen Erweiterungen] angelangt sind, werden wir Anfang 2021 mit unserem kostenlosen DLC-Programm beginnen. Genau wie bei The Witcher 3 erwartet euch eine Auswahl kostenloser DLC-Packs für Night City und eine Menge cooler Sachen, die der Welt in der finsteren Zukunft noch mehr Leben einhauchen wird."Bezüglich der Erweiterungen wollten sie keine konkreteren Angaben machen, aber sie hätten viel von den Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine für The Witcher 3 gelernt. Bisher hieß es, dass sie einen ähnlich Weg wie bei The Witcher 3 einschlagen wollen, also eine Ladung kostenloser und kleinerer Add-ons und zwei große Erweiterungen bereitstellen möchten. Unter Umständen warten die Entwickler auch das Feedback der Spieler ab, um vielfach gewünschte Features mit den Erweiterungen nachliefern zu können. Die Hauptgeschichte von V sei in Cyberpunk 2077 hingegen abgeschlossen.Der vor längerer Zeit angekündigte Mehrspieler-Modus soll dann (viel) später folgen. In dem Zusammenhang versicherte der Chef von CD Projekt Red noch einmal, dass der Mehrspieler-Modus kein Add-on, sondern ein eigenes und eigenständiges Großprojekt (AAA) von einem eigenständigen Entwicklungsteam sei, das aber mit der Einzelspieler-Erfahrung von CP2077 zusammenhängen würde.Zwei Tage vor dem Verkaufsstart von Cyberpunk 2077 versucht CD Projekt Red mit dem folgenden Launch-Trailer auf das neue Rollenspiel der Witcher-Macher in Night City einzustimmen.CD Projekt Red: "Der Trailer taucht tief in die Welt und die Geschichte von Cyberpunk 2077 ein. Er zeigt die Bindungen, die die Spieler und Spielerinnen knüpfen werden, die Gefahren, denen sie sich stellen müssen, und die Anstrengungen, die sie unternehmen werden, um ihre eigene Geschichte von V, der Hauptfigur des Spiels, zu schreiben."Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, wird das Spiel "mit besserer Performance" nutzen können. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, welches die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.