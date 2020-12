Cyberpunk 2077: Die deutsche Sprachversion: Großer Aufwand, Making-of-Video und viele Sprecher

Flavia Vinzens (V, weiblich)

Björn Schalla (V, männlich)

Benjamin Völz (Johnny Silverhand)

Carlos Lobo (Jackie Welles)

Mario Hassert (Viktor) (Mario Hassert)

Toru Tanabe (Goro Takemura)

Lina Rabea Mohr (Misty Olszewski)

Tilo Schmitz (Dexter DeShawn)

Magdalena Turba (Evelyn Parker)

Kristina Tietz (Judy Alvarez)

Jaron Löwenberg (Anders Hellman)

Yusuke Yamasaki (Yorinobu Arasaka)

Peter Flechtner (Delamain);

Dela Dabulamanzi (Maman Brigitte)

Nicole Hannak (Alt Cunningham)

Martina Treger (Rogue Amendiares)

Charles Rettinghaus (Kerry Eurodyne)

Giovanna Winterfeldt (Panam Palmer)

Martin Schubach (Stanley)

Während Jörg weiterhin an dem Test zu Cyberpunk 2077 ab 58,48€ bei vorbestellen ) arbeitet, der sehr wahrscheinlich austesten wird, ob unsere Berichtdatenbank ein Zeichenlimit hat, lässt sich schon einmal festhalten, dass die deutsche Sprachversion bzw. die Lokalisierung des Rollenspiels überaus gut und stellenweise sogar überragend geworden ist.Für die deutsche Fassung hat CD Projekt Red mehrere Monate mit GlobaLoc (Berlin) an der deutschen Fassung gearbeitet. Einen Überblick über die Lokalsierung gibt das folgende, knapp 20 Minuten lange Making-of-Video (siehe unten). Im Berliner Synchronstudio wurden 2019 und 2020 so insgesamt knapp 100.000 Aufnahmen erstellt - dabei standen unter anderem die folgenden Sprecher und Sprecherinnen vor dem Mikrofon:Weitere Rollen: Alexandra Yoko Hagino, Torsten Michaelis, Johannes Berenz, Dirc Simpson, Hendrik Martz, Birte Baumgardt, Mario Klischies, Jan-David Rönfeldt, Kevin Kraus, Frank Schaff, Felix Würgler, Patrick Keller, Judith Steinhäuser, Florian Hoffmann, Petra Wolf, Bernd Vollbrecht, Uschi Hugo, Peter Sura, Hans-Eckart Eckhardt, Johann Fohl, Ann Vielhaben, Matthias Rimpler, Stefan Bräuler, Nicolas Buitrago, Sabine Jäger, Felix Spieß, Robert Frank, Daniel Zillmann, Sonja Spuhl und Joachim Kaps."Es war schon vor Projektbeginn unser Ziel, eine absolute Parität zwischen allen Sprachfassungen zu erzielen - und wir sind auf die Ergebnisse sehr stolz. Video- und Computerspiele vergleichen sich gerne mit Filmen, erreichen aber nur selten deren Lokalisierungsqualität. Wir freuen uns sehr darüber, diese Lücke mit Cyberpunk 2077 geschlossen zu haben - das Lob aus zahlreichen deutschsprachigen Testberichten sehen wir als Bestätigung, diesen aufwändigen und kostspieligen Weg eingeschlagen zu haben", erklärt Mikolaj Szwed, Localization Director bei CD Projekt RED."Um die sprachliche Varianz von Night City einzufangen, wurden für dieses Projekt sogar Sprachtrainer engagiert, die bei der Umsetzung und Perfektionierung der vielen Akzente geholfen haben - Toru Tanabe - dessen einprägsamen Stimme perfekt zu seinem Charakter in Cyberpunk 2077 passt, wurde dabei sogar direkt aus Japan ins Berliner Studio gebracht."Cyberpunk 2077 soll in allen elf Sprachfassungen lippensynchron sein. Dabei wird auf die JALI-Technik gesetzt ( Details ), die dafür sorgen soll, dass sich nicht nur die Lippen bewegen, sondern auch die Gesichtsbewegungen der Charaktere entsprechend anpassen.