Cyberpunk 2077: Käufer der Stadia-Version erhalten Premiere Edition mit Controller & Chromecast Ultra gratis

Wer das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 ( ab 58,48€ bei kaufen ) auf Stadia vorbestellt hat oder sich vor dem 18. Dezember zu einem Kauf entschließt, kann sich eine Stadia Premiere Edition gratis sichern. Diese enthält einen Stadia-Controller und einen Google Chromecast Ultra zum Spielen am TV. Alternativ lässt sich der Streamingservice auch an ausgewählten Mobilgeräten und am PC im Chrome-Browser nutzen.Der Preis für das Spiel beträgt im Stadia Store 59,99 Euro. Wer dort zum ersten Mal einkauft, erhält zudem einen Rabatt von zehn Prozent. Für die Premiere Edition werden aktuell normalerweise knapp 100 Euro veranschlagt. Kauft man einen Controller und Chromecast Ultra separat, fallen 67 Euro bzw. 75 Euro an. Laut Google sind auch die Versandkosten der Hardware in dem Angebot mit inbegriffen.Allerdings könnte es etwas länger dauern, bis man den Bonus in Empfang nehmen darf: Der Code für die kostenlose Bestellung der Premiere Edition könnte erst bis zum 15. Januar 2021 geliefert werden und muss bis spätestens 31. Januar 2021 eingelöst werden.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PCSettings zwischen Niedrig Ultra und Raytracing