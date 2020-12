Cyberpunk 2077: Verkaufsstart, über acht Mio. Vorverkäufe und mehr als eine Mio. Spieler gleichzeitig auf Steam

revanmalak schrieb am 10.12.2020 um 12:22 Uhr

Traurig...

Ich hoffe das rechtfertigt jetzt nicht irgendwas...

Das kommt halt raus...

wenn man ein Budget von 300 Mio hat,

und dafür 200 mio ins Marketing steckt,

dann nur die PC Version verschickt und die hohe Wertungen raushauen, obwohl in fast allen von Masse an Bugs berichtet wird, die einen zum Teil komplett aus der Atmosphäre nehmen oder einen Reload erzwingen....

Jeder andere Titel ohne das Budget und das Marketing inkl. Hype wäre in dem Zustand auf den Konsolen auf der einen Seite in den Medien komplett zerrissen worden....und/oder in der Versenkung verschwunden...