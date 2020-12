Cyberpunk 2077: Test-Aktualisierung: Jetzt mit einzelnen Wertungen für PS4 Pro, PS4, Xbox One und Xbox One X

Wir haben gestern die Wertungen für Cyberpunk 2077 ab 58,48€ bei kaufen ) auf der PS4 Pro und Xbox One X gegeben und dazu eine Kaufwarnung für die "alten" Konsolen ausgeprochen - sowohl im Text als auch auf der Fazitseite. Allerdings gab es dort keine Prozentangabe, da wir seit Jahren nur eine Wertung vergeben. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, eine Ausnahme zu machen, damit die Kaufwarnung noch deutlicher wird. Sprich: Es gibt für Cyberpunk 2077 einzelne Wertungen für PS4 Pro, Xbox One X und auch eine Wertung von "Mangelhaft" mit 39% für PS4 und Xbox One. Trotzdem werden wir in Zukunft weiter nur für PS4 Pro und Xbox One X werten. Alles andere ist angesichts der neuen Konsolen einfach nicht zu wuppen.Letztes aktuelles Video: VideoGuide Erste Schritte in Night City