Cyberpunk 2077: Entwicklungskosten und Marketingkosten (2020) wieder eingespielt; Rekord-Vorverkäufe auf PC

Laut Angaben für die Investoren von CD Projekt entfallen 59 Prozent der Vorverkäufe auf die PC-Version und entsprechend 41 Prozent auf die Konsolen (keine weitere Unterteilung). Der Anteil der Digitalverkäufe von den Pre-Order-Zahlen beträgt 74 Prozent.Da das Unternehmen bisher von 8 Mio. Vorbestellungen sprach, wurden 4,64 Mio. Exemplare auf dem PC vorbestellt. Da solche Vorbestellungen in der Regel erst zum Tag des Verkaufsstarts aus geschäftlicher Sicht gezählt werden, hat das Rollenspiel von CD Projekt Red den kürzlich aufgestellten Rekord für das schnellstverkaufte PC-Spiel aller Zeiten gebrochen - zumaldie Vorverkäufe und nicht noch die Verkäufe in den ersten 24 Stunden gezählt wurden. Bisheriger Rekordhalter in dem Bereich war World of WarCraft: Shadowlands , das sich laut Angaben von Activision Blizzard in 24 Stunden über 3,7 Millionen Mal verkauft hatte.