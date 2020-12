Cyberpunk 2077: PlayStation-Nutzer mit Problemen werden nicht mehr zu einer Rückerstattung aufgefordert

People are starting to get this response back from CD Projekt RED, after emailing their “help” address for refunds. The language is interesting: it doesn’t tell you to request a refund from Sony anymore. You’re supposed to wait. pic.twitter.com/Hb77SQ5teD



— Patrick Klepek (@patrickklepek) December 16, 2020

Nach massenhaft Beschwerden über stark fehlerhafte oder sogar überhaupt nicht lauffähige Versionen von Cyberpunk 2077 ab 58,48€ bei kaufen ) auf den alten Modellen der PlayStation 4 und Xbox One regierte CD Projekt RED scheinbar zunächst im Sinne der Kunden: Betroffene Spieler der Download-Fassungen wurden aufgefordert , bei Sony bzw. Microsoft eine Rückerstattung zu beantragen.Mittlerweile machte der Hersteller des Rollenspiels aber offenbar einen Rückzieher: In einer neuen Antwort von CD Projekt RED würden entsprechende Kunden nicht mehr dazu aufgefordert, bei Sony eine Rückerstattung anzufordern - so berichtet es Spiele-Reporter Patrick Klepek (u.a. VICE Gaming) auf seinem Twitter-Auftritt: "Leute bekommen neuerdings diese Antwort von CD Projekt RED zurück, nachdem sie Rückerstattungs-Anfragen an ihre "Help"-Adresse gemailt haben. Die Formulierung ist interessant: Sie fordert dich nicht mehr dazu auf, eine Rückerstattung von Sony zu verlangen. Stattdessen sollst du abwarten."Xbox-Nutzer würden dagegen weiterhin dazu aufgefordert, Rückgaben ihrer Download-Fassungen zu beantragen, da Microsofts entsprechendes System häufiger entsprechend funktioniere, so Theverge.com . CD Projekt RED impliziere also durch die Formulierung eine Teilschuld auf Sonys Seite, so das Magazin.In Hinblick auf die Bugs und die Fehler im Spiel wurden ursprünglich bis zum 21. Dezember 2020 Rückerstattungen des Kaufpreises auf PlayStation und Xbox angeboten - sowohl bei digitalen Käufen als auch bei den Box-Versionen. Es wurde auf die Rückerstattungssysteme von Microsoft oder Sony bei den digitalen Käufen und auf die jeweiligen Einzelhändler bei den Box-Versionen verwiesen. Bei generellen Problemen zur Rückerstattung hätte man sich an helpmerefund@cdprojektred.com wenden sollen.Diese Anfragen wurden aber offenbar größtenteils vom Kundendienst der jeweiligen Plattformen abgelehnt. Vor allem PlayStation-Nutzer teilten mit , dass sie trotz der Aussage von CD Projekt Red nicht für eine Rückerstattung qualifiziert wären und sie auf die Patches für Januar und Februar warten sollten, die das Spiel angeblich reparieren werden. Allem Anschein nach hatte hier die Kommunikation zwischen CD Projekt und Sony (sowie Microsoft) nicht geklappt.