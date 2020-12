Cyberpunk 2077: Hotfix-Patch 1.05 für PC und Konsolen zum Download; Savegame-Bug auf PC

Aktualisierung vom 20. Dezember 2020, 15:52 Uhr:









Aktualisierung vom 20. Dezember 2020, 11:47 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 19. Dezember 2020, 10:42 Uhr:

Jackie verschwindet nicht mehr während Die Übergabe oder Der Coup.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler ihren Helikopter während Love like Fire nicht landen konnten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Takemura während Play it Safe nicht anruft.

Es ist während Big in Japan nicht mehr möglich, denselben Dialog zweimal auszulösen.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Delamain während Don't Lose Your Mind falsch herum erscheint.

Saul erreicht nun korrekt den Van in Riders on the Storm.

Die Schnellreise vor der Begegnung mit den Tyger Claws in I Fought the Law verhindert nun nicht mehr den Quest-Fortschritt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Laden eines automatischen Speicherstands von Raffen Shivs Ankunft während Ghost Town den Quest-Fortschritt blockiert hat.

Ein Fehler wurde behoben, durch den keine neuen Anrufe oder Nachrichten erhalten werden konnten, falls Happy Together als Ergebnis eines Kampfes fehlschlägt.

Elizabeth Peralez ruft nun nicht mehr so extrem penetrant an, falls ihr Job-Angebot abgelehnt wird.

Die Szene mit Misty und Jackie verläuft nun korrekt, nachdem Viktors Klinik verlassen wurde.

Die Dialoge von Wakako werden nun nicht mehr nach dem Abschluss von Search and Destroy geblockt.

Das Weggehen von Stefan während Sweet Dreams sollte nun nicht mehr dafür sorgen, dass andere Charaktere nicht mehr anrufen können.

Bricks Detonator sollte jetzt funktionstüchtig sein. Zum Entschärfen oder Hochjagen. Eure Entscheidung.

Fahrstuhltüren sollten sich nun während Der Coup korrekt öffnen.

Saul verlässt nun korrekt Autos während Riders on the Storm.

Ein Fehler wurde behoben, durch den keine neuen Nachrichten oder Anrufe erhalten werden konnten, wenn man während War Pigs zu weit von Frank wegrannte.

In Die Übergabe verlässt Jackie nun korrekt die Fabrik, wenn der Kampf beendet ist.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Militech-Verstärkungen während Forward in Death nicht erschienen, wenn zu schnell durch das Tor gefahren wurde.

Das Überspringen von Zeit im Club während Violence verursacht nun keine Fortschrittsprobleme mehr.

Es wurden Probleme beim Start von Auftrag: Wärmer ... Heiß ... korrigiert.

Ein Fehler wurde behoben, durch den keine neuen Nachrichten oder Anrufe erhalten wurden, wenn Pyramid Song zwischendrin abgebrochen wird.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Delamains Kern bereits beschädigt war, wenn Spieler den Raum in Don't Lose Your Mind betraten.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Delamain nach Der Coup nicht vor dem Afterlife auftauchte oder untätig blieb.

Ein Fehler in Der Ripperdoc wurde behoben, bei dem die Aufgabe bei "Sprich mit Viktor" stecken blieb.

Ein Fehler wurde behoben, durch den es unmöglich war, mit der Türsteherin vom Lizzie's während Die Kundin zu sprechen.

Dem Tagebuch wurde eine Beschreibung für Don't Lose Your Mind hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den es nicht möglich war, zu speichern, die Schnellreise zu verwenden oder mit anderen NPCs zu sprechen, nachdem ein Speicherstand mit einem aktiven Anruf von Frank in War Pigs geladen wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Panam wegen keiner anderen Angelegenheit anruft, solange I'll Fly Away nicht beendet wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Dum Dum V überall hin folgt, nachdem Die Übergabe beendet wurde.

Die Reaktionszeiten von sich duckenden NPCs wurden verbessert.

Die Anzahl von Schüssen wurde angepasst, durch die man Zivilisten während eines Kampfes aus der Entfernung töten könnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Delamains Bild über dem Bild des aktuellen Anrufers erschien.

Vs Mund bleibt in Where is My Mind nicht mehr dauerhaft geöffnet.

Eine Überlappungsprobleme beim UI wurden korrigiert.

V ist nun in der Inventar-Vorschau nach der Halbjahres-Montage etwas zurückhaltender ;)

NPCs erscheinen nun schneller im Questgebiet von Stadium Love.

Bei HDR wurde etwas mehr Wärme hinzugefügt.

Es wurden NPCs in T-Posen korrigiert in Verdacht auf organisiertes Verbrechen: Keine Macht den Drogen und Auftrag: Heiße Ware.

Ein Fehler wurde behoben, durch den es möglich war, nach einem Braindance ohne Kopf in der Third Person-Perspektive festzustecken.

Schalldämpfer-Icons werden nicht mehr ohne Bild im Inventar angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Fadenkreuz von Waffen auf dem Bildschirm blieb.

Das Inventar-Menü schließt nicht mehr automatisch, wenn man es das erste Mal nach dem Aussteigen aus dem Auto öffnet.

Ein Fehler wurde behoben, durch den der Button für das Tagebuch nicht funktionierte, wenn man sich im Schnellreise-Menü befand.

Diverse Stabilitätsverbesserungen, inklusive Verbesserungen bezüglich Abstürzen.

Explosionen außerhalb des eigenen Blickfelds machen nun auch Geräusche.

[AMD SMT] Die Standard-Verwendung von 4- und 6-Kern AMD Ryzen(tm)-Prozessoren wurde optimiert. 8-Kern, 12-Kern und 16-Kern-Prozessoren bleiben unverändert, da sie sich verhalten wie beabsichtigt. Diese Änderung wurde in Kooperation mit AMD implementiert und ist das Ergebnis von Tests auf beiden Seiten, die gezeigt haben, dass bei Prozessoren mit 6 oder weniger Kernen Leistungsverbesserungen auftreten.

Ein Fehler bezüglich des Raw-Inputs wurde verbessert.

Es wurden Fehler korrigiert, die nach dem Ende des Prologs bei PCs auftraten, deren Prozessor AVX nicht unterstützen.

Die Debug-Konsole wurde entfernt, da einige Optionen zu Abstürzen und blockierten Quests führen konnten. Dies bedeutet nicht, dass wir die Modding-Community nicht unterstützen möchten. Bleibt gespannt auf weitere Infos.

Reflektionen bei Ray-Tracing sollten nun nicht mehr zu grell im Verhältnis zur Umgebung erscheinen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Steam-Overlay beim Beenden des Spiels abstürzte.

Die Datei memory_pool_budgets.csv wurde entfernt, da sie nicht mit der finalen Spielversion zusammenhing und auf diese keinen Einfluss hatte (es war ein Überbleibsel aus dem Entwicklungsprozess, durch das Speicher-Nutzung geprüft wurde. Es hatte auf die tatsächliche Nutzung allerdings keinerlei Auswirkung). Wahrgenommene Performance-Verbesserungen nach dem Editieren der Datei hängt vermutlich mit dem dadurch stattfindenden Neustart des Spiels zusammen.

Die Bild-Schärfe wurde verbessert, wenn chromatische Aberration und Körnung aktiviert sind.

Die Einstellungen sollten nun nicht mehr zurückgesetzt werden, wenn das Spiel mehrfach neugestartet wird.

Grafische Probleme wurden ausgebessert, die beim Wechsel zwischen Der Coup und Love Like Fire auftraten.

Das Aussehen diverser Fahrzeuge wurde korrigiert.

[Xbox] Wenn ein Kampf beginnt, in dem die Cyberware Synapsenbeschleuniger aktiv ist, wird jetzt weiterhin korrekt der Lebensbalken von V angezeigt.

[Xbox] Das Spiel reagiert nun wieder, wenn sich von einem Profil abgemeldet wird, wenn das Popup zur Verbindungstrennung des Controllers erscheint.

Die Einwillungsanfrage für Telemetrie wird ein weiteres Mal erscheinen, da es zuvor ein Problem mit dem Zurücksetzen von Einstellungen gab.

Ein Fehler wurde behoben, durch den man den Aufzug-Schacht in Automatic Love herunter fallen konnte.

Obacht: Im GOG.com-Forum und bei Reddit wird darüber berichtet, dass die Speicherstände nicht mehr geladen werden können bzw. als "beschädigt" gelten, wenn sie auf dem PC größer als 8 MB (8192 KB) werden. Bei GOG.com heißt es, dass man sicherheitshalber häufig speichern und versuchen soll, nur eine geringere Menge an Gegenständen und Handwerksmaterialien zu behalten. Das Größenlimit für Speicherdateien könnte mit einem der zukünftigen Patches erhöht werden, aber die beschädigten Dateien wird man nicht reparieren können. Die Dateigröße der Savegames könnt ihr selbst überprüfen: %USERPROFILE%Saved GamesCD Projekt RedCyberpunk 2077.