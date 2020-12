Cyberpunk 2077: Microsoft lockert Rückerstattungsrichtlinien; Hinweise zur Rückgabe von Box-Versionen

Warslon hat geschrieben: ? Heute 12:07 Das letzte Mal, als es mir gelang ein Videospiel zurückzugeben war Pokemon Arena auf dem N64. Das letzte Mal, als es mir gelang ein Videospiel zurückzugeben war Pokemon Arena auf dem N64.

Das letzte mal, dass ich versucht habe ein Videospiel zurückzugeben und erfolgreich dabei war, war 2007 im Media Markt. Hab Shadow Hearts 3 gekauft, weil mir Teil 2 so doll gefallen hat. Teil 3 hat aber bei mir nicht gezündet... als Rückgabegrund hab ich aber gesagt, das Spiel sei komplett auf englisch, was nicht auf der Packung vermerkt sei (was stimmte). Ging ohne Probleme.Hab dann mit dem Geld Age of Empires 3 Complete gekauft. Hätte wohl lieber Shadow Hearts behalten sollen.Naaaaja, wie dem auch sei, entweder an CD Projekt wenden oder versuchen das über die Müller-Zentrale abzuwickeln.