Cyberpunk 2077: Irreführende Informationen & Aussagen: Erste Sammelklage in den USA eingereicht

Die New Yorker Kanzlei "Rosen Law Firm" hat am Donnerstag die erste Sammelklage wegen angeblicher Verstöße gegen das US-amerikanische Wertpapiergesetz bei einem kalifornischen Gericht eingereicht (Quelle: Polygon ). Die Klage wurde im Namen von Investoren eingereicht, die Wertpapiere von CD Projekt zwischen dem Zeitraum vom 16. Januar bis 17. Dezember 2020 gekauft hatten. CD Projekt Red als Entwickler von Cyberpunk 2077 ( ab 54,99€ bei kaufen ) gehört zur polnischen Unternehmensgruppe CD Projekt.Grundsätzlich schreiben die Anwälte, dass CD Projekt "falsche und/oder irreführende" Aussagen über Cyberpunk 2077 gemacht habe und das Unternehmen nicht genügend Informationen offengelegt hätte, schließlich war das Rollenspiel laut der Klageschrift "fehlerhaft" und "praktisch unspielbar" auf PlayStation 4 und Xbox One. Die Kläger beziehen sich auf ein Statement aus dem Januar 2020, in dem die Unternehmensleitung mitgeteilt hatte , dass das Spiel "vollständig und spielbar" sei sowie auf eine Aussage von Adam Kicinski (Co-CEO), der im September 2020 den Investoren nach einer Releasetermin-Verschiebung erklärt hatte, dass es "keine Probleme" bei den Konsolen-Versionen geben würde, sondern nur Optimierungsbedarf.Die Anwälte erklärten in einer Pressemitteilung , dass die Aussagen bezüglich der PS4- und Xbox-One-Versionen des Spiels "materiell falsch" und "irreführend" waren. Als das volle Ausmaß der Probleme entdeckt wurde, "erlitten die Investoren finanzielle Schäden", so die Klage. Außerdem ist von einem "künstlich aufgeblähten" Marktpreises die Rede sowie von dem Sturz der Aktie im Zuge der Launch-Probleme, der Rückerstattungen und der Entfernung des Spiels aus dem PlayStation Store. Die Anwälte fordern Schadensersatz für die Investoren. Ein Betrag wurde nicht genannt. Zugleich ruft die Kanzlei, die sich auf "globale Investorenrechte" spezialisiert hat, auf, dass sich noch andere Investoren der Klage anschließen können. Die Sammelklage ist aber noch nicht zertifiziert worden, erklärte die Rosen Law Firm.Investoren in Polen erwägen ebenfalls eine Sammelklage, berichtete die New York Times . Eine andere Anwaltskanzlei , Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz, beschäftigt sich ebenfalls mit "potenziellen Ansprüchen von Wertpapierbesitzern". CD Projekt hatte in den vergangenen Tagen immer wieder versucht, die Investoren zu beruhigen und gemeldet, dass sich das Spiel trotz des chaotischen Launches über 13 Millionen Mal verkauft hätte ( wir berichteten ).