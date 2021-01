Cyberpunk 2077: CD Projekt Red dementiert Gerüchte über gestrichene Inhalte und Chaos im Studio

In den letzten Tagen verbreitete sich ein unbestätigter Bericht ( bei Gamefaqs ) über die Zustände bei CD Projekt Red, gestrichene Inhalte aus Cyberpunk 2077 ab 49,99€ bei kaufen ) und die allgemeine Zukunft des Spiels im Internet. Normalerweise hält sich CD Projekt Red zurück, wenn es um Stellungnahmen zu Gerüchten und Spekulationen geht, aber diese "geleakten Informationen" von vermeintlichen Team-Mitgliedern wurden im offiziellen Forum des Entwicklers als "einfach unwahr" bezeichnet.Es folgt eine Zusammenfassung desCD Projekt Red sollte angeblich an einem Comeback von Cyberpunk 2077 im Stil von No Man's Sky arbeiten. Die ersten beiden Patches sollten Mitte März erscheinen und nicht im Januar oder Februar wie geplant. Im Juni 2021 sollte dann ein Update folgen, das alle Bugs beheben und die PS4-/Xbox-One-Versionen teilweise auf eine neue Code-Basis umstellen soll. Die Next-Gen-Versionen würden weiterhin auf der PC-Fassung basieren.Die Moral im Studio soll ziemlich niedrig sein und viele Mitarbeiter würden das Unternehmen verlassen wollen. Sony soll außerdem mächtig Druck auf CD Projekt ausüben, "weil so viele Spieler Rückerstattungen" fordern würden. Des Weiteren soll es aus Entwicklerkreisen heißen, dass die Launch-Katastrophe eine wohltuende "kalte Dusche für die Führungsetage und ihre verfehlte Prioritätensetzung war".Danach wurden zahlreiche Spielinhalte thematisiert, die gestrichen wurden, weil es zu viele Bugs gab. Viele Apartments, auf denen "Closed / Locked" zu lesen ist, hätte man betreten können. Angeblich wurden über 50.000 Dialogzeilen gestrichen, die mit dem kommenden Updates/DLCs wieder schrittweise eingebaut werden sollen. Es gab wohl auch einen großen Spielabschnitt, in dem man den "Untergrund" bzw. die Kanalisation von Night City betreten konnte. In dem Zusammenhang werden thematische Vergleiche mit den Malkavianern oder den Nosferatu aus Vampire: The Masquerade - Bloodlines gezogen. Aber der Untergrund von Night City war den Entscheidern bei CD Projekt Red wohl zu "dreckig", zu hässlich und zu unfertig. "Bugs" waren ebenso die Gründe für die Entfernung von zwei Handlungsbögen und eines umfangreicheren Taxisystems (drei Taxitypen). Die Taxifahrer hätten z.B. Gespräche mit V geführt und auch Quests gegeben. Außerdem sollte die Rolle von Johnny Silverhand wesentlich "verrückter" sein und nicht von Keanu Reeves gespielt werden, sondern von Cillian Murphy.Es sollte mehr und dynamische Bandenkriminalität in der Stadt, mehr Drogenkonsum (von Kindern) und kontroversere Quests geben, die aufgrund der internen Zensur herausgeschnitten wurden, z.B. eine Quest mit Priestern und eine Nebenquest mit Hare-Krishna-Thematik. Die Wegfindung der Polizei sollte gut funktioniert haben, bis "jemand daran herumgeschraubt" hat. Aktuell ist es so, dass die Polizeikräfte aus dem Nichts und an den kuriosesten Plätzen spawnen können.Die DLCs sollen viele "verrückte und coole Ideen" zurückbringen. Ende 2021 soll das Spiel den Status haben, den es eigentlich zum Release haben sollte.