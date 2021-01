Cyberpunk 2077: Entwickler präsentieren Notlösung zur Vermeidung eines neuen schwerwiegenden Bugs

Der jüngst veröffentlichte Patch für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 ( ab 49,99€ bei kaufen ) bringt zwar zahlreiche Verbesserungen mit sich ( siehe hier ), hat gleichzeitig aber auch einen neuen Bug hervorgebracht, der fatale Folgen auf den Spielverlauf haben kann.Dieser betrifft die Mission Down on the Street, die sich bereits zuvor als Problemkind erwiesen hat. Mittlerweile ruft Takemura als zentrale Figur der Mission zwar wie erwünscht an, schweigt dann aber und es geht nicht weiter. Um dieses Malheur zu verhindern, hat CD Projekt RED jetzt die Anleitung für eine Notlösung auf der offiziellen Webseite veröffentlicht. Diese funktioniert jedoch nur, wenn man noch einen früheren Spielstand zur Hand hat.In diesem Fall lädt man sein Savegame, bevor Takemura und V das Büro von Wakako verlassen. Anschließend soll man umgehend das Gespräch mit Takemura außerhalb des besagten Büros beenden. Wird es beendet und die Quest aktualisiert, springt die Zeit 23 Stunden vor. Jetzt sollte man prüfen, ob der Holocall getriggert wird und man mit Takemura kommunizieren kann.Das scheint jedoch nicht das einzige Problem mit dem neuen Patch zu sein: So bestätigen die meisten Nutzer zwar vor allem auf den Konsolen Verbesserungen bei der Schärfe und Performance, beklagen sich aber über vermehrte Abstürze und den Verlust von Dialogzeilen bei manchen Charakteren.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality