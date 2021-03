Cyberpunk 2077: Patch 1.2 auf PC & Konsolen veröffentlicht; sehr lange Liste mit Verbesserungen & Bugfixes

Abysswalker77 hat geschrieben: ? Heute 19:40 Wie soll man die Fachpresse bitte noch ernst nehmen wenn solche Spiele am Ende des Tages Bewertungstechnisch sich ganz oben einreihen? Wie soll man die Fachpresse bitte noch ernst nehmen wenn solche Spiele am Ende des Tages Bewertungstechnisch sich ganz oben einreihen?

Wenn Du aufhörst die sog. Fachpresse als Stiftung Warentest zu betrachten, die nach objektiven Meßkriterien Spielspaß bemisst, wirst Du auch nicht mehr enttäuscht werden können.Lies Dir doch den Test von Jörg durch. Er spricht die Fehler und Bugs und Unzulänglichkeiten der PC-Version an, aber er sagt auch, das die positiven Aspekteso sehr überwiegen, dass er dem Spiel einen Award verleiht. Er hat seine subjektive Meinung, er begründet sie ausführlich über 14 Seiten und zieht dann ein Fazit. Du kannst natürlich gerne anderer Meinung sein. Was ja auch normal ist.Aber bei 4P gibt es, und man kann es offenbar immer noch nicht oft genug sagen, KEINE Objektivitätsillusion, die andere Portale betreiben, sondern es gibt hier nur subjektive Redakteursmeinungen. Die je nach Redakteur mal so oder mal so ausfallen können. Will man wissen, warum ein Spiel 90% oder nur 10% bekommen hat, liest man den Test. Wo idealerweise stehen sollte, warum und wieso der Redakteur zu dieser Meinung gekommen ist. Die man dann zu fressen hat. Weil es seine Meinung ist. So wie man Deine Meinung zu einem Spiel zu akzeptieren hat.Das einzige, was man kritisieren kann: Hat er seine Meinung nicht gut begründet? Ist der Test nur eine Ansammlung schnell runtergerissener Floskeln? Hat man Dinge unterschlagen? Was nach meinem Eindruck beim CP2077-Test nicht passiert ist. Ich hätte den Releasezustand anders gewertet als Jörg, Du ja offensichtlich auch. Aber wir sind nun mal keine 4P-Redakteure