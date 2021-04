Cyberpunk 2077: Patches, Next-Gen-Update, Gratis-DLCs und Erweiterungen erneut bestätigt

CD Projekt Red gab gestern die neuen Pläne für das Unternehmen bekannt, u.a. die parallele Entwicklung von zwei AAA-Titeln und viele Konsequenzen aus dem Cyberpunk-2077-Chaos, während der Multiplayer-Modus von CP2077 komplett zur Disposition steht ( wir berichteten ). Derweil versicherten die Entwickler, dass das Rollenspiel im Laufe des Jahres weiterhin mit neuen Patches, dem Next-Generation-Update für PS5 sowie Xbox Series X/S und den versprochenen Gratis-DLCs (Mini-Erweiterungen à la The Witcher 3) versorgt werden soll. Sie wollen sich an ihr Versprechen halten. Michal Nowakowski (Senior Vice President of Business Development) bestätigte ebenfalls diese Pläne via PC Gamer und kam ergänzend auf die mehrfach erwähnten, aber bisher nicht angekündigten (großen und kostenpflichtigen) Erweiterungen zu sprechen, die wohl nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht werden. Michal Nowakowski : "Wir haben schon länger darüber gesprochen, dass es Erweiterungen für Cyberpunk geben wird. Wir haben keine Details in Bezug auf ihre Namensgebung oder eine mögliche unverbindliche Preisempfehlung oder ähnliches genannt, aber ja, wir können bestätigen, dass wir an ihnen arbeiten. Sie gehören zu unseren Plänen."Die seit gestern durch das Internet geisternden Namen für die Downloadinhalte, die wohl im Epic Games Store entdeckt wurden, hat CD Projekt Red übrigens als "falsch" zurückgewiesen.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality