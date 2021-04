Cyberpunk 2077: CD Projekt Red erhofft sich dank stetiger Verbesserungen noch jahrelange Verkäufe

Adam Kicinski, CEO von CD Projekt Red, wagt einen optimistischen Ausblick auf die Zukunft des Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 ( ab 29,99€ bei kaufen ) , nachdem der Start im November vor allem auf den "alten" Konsolen PS4 und Xbox One von einer technischen Enttäuschung geprägt war. Die zahlreichen Bugs und Glitches veranlassten Sony sogar, das Spiel vorübergehend aus dem PlayStation Store zu entfernen.Im Gespräch mit Reuters bekräftigt Kicinski den Willen des Studios, weiter am Rollenspiel zu feilen und es stetig zu verbessern. Er erhofft sich von den Maßnahmen, das Ruder noch herumzureißen und Cyberpunk 2077 sowie dem Studio nach dem holprigen Start am Ende noch einen langfristigen Erfolg zu bescheren."Ich sehe keine Option, Cyberpunk 2077 einfach zu den Akten zu legen. Wir sind davon überzeugt, das Spiel in einen Zustand bringen zu können, auf den wir stolz sein können und es deshalb in den kommenden Jahren erfolgreiche Verkaufszahlen generieren wird", meint Kicinski.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality