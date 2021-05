Cyberpunk 2077: Hat einen neuen Game Director

Beim Cyberpunk-2077 -Entwickler CD Projekt RED hat es einen Wechsel an vorderer Front gegeben: Wie pcgamer.com berichtet, leitet Adam Badowski die Entwicklung des Rollenspiels nicht länger als Game Director - stattdessen wurde diese Rolle von Gabriel Amatangelo übernommen.Amatangelo kam erst 2020 als Creative-Director zum Studio. Badowski wolle sich künftig auf seine andere Rolle - als Studio-Leiter (Studio Head) - konzentrieren, die er vorher schon inne hatte. Er kümmert sich dabei z.B. um die Umsetzung der neuen Strategie der Entwicklung mehrerer Titel gleichzeitig.Im April zeigte sich CEO Adam Kicinski zuversichtlich, dass das Studio sein aktuelles Rollenspiel in solch einen Zustand versetzen könne, "dass man stolz darauf sein kann". Anfang des Jahres wurden u.a. DLC-Inhalte verschoben, um intensiver am Ausbügeln von Fehlern zu arbeiten.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality