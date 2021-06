Cyberpunk 2077: Wieder im PlayStation Store erhältlich; Warnung vor Performance-Problemen auf PS4

Aktualisierung vom 21. Juni 2021, 12:50 Uhr:



In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll dann das kostenlose PlayStation-5-Update veröffentlicht werden, das allen Besitzern der physischen Fassung sowie der digitalen PlayStation-4-Version zur Verfügung gestellt wird.



Aktualisierung vom 16. Juni 2021, 10:53 Uhr:



Sony bestätigte in einem Statement gegenüber



Sony: "Sony Interactive Entertainment kann bestätigen, dass Cyberpunk 2077 ab dem 21. Juni 2021 wieder im PlayStation Store gelistet sein wird. Die Nutzer werden weiterhin Performance-Probleme mit der PS4-Edition erleben, während CD Projekt Red weiterhin die Stabilität auf allen Plattformen verbessert. SIE empfiehlt, den Titel auf PS4 Pro oder PS5 zu spielen, um das beste Erlebnis zu haben."



Ursprüngliche Meldung vom 15. Juni 2021, 20:46 Uhr:



wird ab dem 21. Juni 2021 wieder im PlayStation Store erhältlich sein. CD Projekt Red kündigte die Wiederveröffentlichung des Rollenspiels im Investorenbereich auf der eigenen Website an.Nach den massiven Problemen und Beschwerden hinsichtlich der Qualität und Spielbarkeit von CP2077 auf PS4- und Xbox-One-Konsolen, fühlten sich vor allem PlayStation-Käufer im Stich gelassen. Sony Interactive Entertainment zog daher die Reißleine und entfernte das Spiel am 17. Dezember 2020 aus dem PlayStation Store ( wir berichteten ).Für Cyberpunk 2077 sind seit Release mehrere Patches und Hotfixes (bis v1.22) veröffentlicht worden. Das Spiel soll weiterhin mit Patches, dem Next-Generation-Update und den versprochenen Gratis-DLCs (Mini-Erweiterungen à la The Witcher 3) versorgt werden. Die Chef-Entwickler hatten mehrfach erwähnt , dass sie an ihrem Qualitätsversprechen festhalten und das Spiel überarbeiten und verbessern wollen."Wir beabsichtigen, das einzuhalten, was wir den Spielern im Januar versprochen haben", so Adam Kicinski (Präsident und "Joint CEO" von CD Projekt) im Juni, "obwohl wir bereits größte Verbesserungen sehen, setzt ein großer Teil des Teams seine Arbeit fort, um sicherzustellen, dass Cyberpunk den Spielern sogar noch bessere Unterhaltung bietet.""In relation to Current Report no. 66/2020 of 18 December 2020, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw hereby publicly discloses the decision by Sony Interactive Entertainment to reinstate the availability of the digital edition of Cyberpunk 2077 on PlayStation Store, effective on 21 June 2021."Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality