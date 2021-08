Cyberpunk 2077: Patch 1.3 angekündigt und drei Mini-Features vorgestellt

Die Mini-Karte zoomt beim Fahren von Fahrzeugen weiter raus (mehr Übersicht). Die Videosequenzen im Clouds werden länger (Audio und Video sollen damit besser zusammenpassen). Die Perk-Punkte können gegen Euro-Dollar zurückgesetzt werden.

CD Projekt Red hat das Update 1.3 für Cyberpunk 2077 ab 27,99€ bei kaufen ) angekündigt, aber nur drei "kleinere" Features aus dem Patch bisher vorgestellt . Das komplette Change-Log soll später folgen. Wann das Update erscheinen wird, steht nicht fest. Am 17. August um 18 Uhr wollen die Entwickler "ein paar weitere Eindrücke zu Neuigkeiten in Night City" via Twitch verbreiten.Die drei Mini-Neuerungen sind:Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality