Cyberpunk 2077: Einzelheiten zu Patch 1.3 und zum ersten Mini-DLC

"Alternatives Aussehen für Johnny Silverhand - kann in den Einstellungen im Tab 'Bonus-Inhalte' aktiviert werden.

Mehrlagige Synthleder-Deltajock-Jacke, Leuchtende Punk-Jacke - beide sind im Lager in Vs Apartment verfügbar, nachdem der Spieler nach Abschluss von Die Spritztour eine entsprechende Nachricht von Viktor erhalten hat. Sie sind beide standardmäßig Selten/Ikonisch; Schemata für die Herstellung von höherer Qualität werden ebenfalls freigeschaltet.

Archer Quartz 'Bandit' - entweder als Belohnung oder zum Kauf verfügbar (je nach getroffenen Spielentscheidungen), wenn du nach Abschluss von Ghost Town eine Nachricht von Dakota oder Rogue erhältst. Wenn du die Nachricht nicht erhalten hast, entferne dich in den Badlands etwas weiter von Dakotas Werkstatt. Es dauert außerdem ein paar Tage im Spiel, bis Dakota sich bei dir meldet."

Die Minimap beim Fahren wurde verbessert. Sie ist jetzt weiter herausgezoomt, sodass Spieler besser navigieren können.

Automatic Love – Der Bildschirm mit Bildern von Skye und Angel wird bedeutend länger angezeigt, damit der Spieler sich besser zwischen beiden entscheiden kann.

Eine Schaltfläche wurde hinzugefügt, mit der Vorteilspunkte im Fertigkeitenbaum neu verteilt werden können.

Die Anzahl der Slots für Autosaves wurde von 10 auf 20 und die für Quicksaves von 3 auf 10 erhöht (auf allen Plattformen).

Journaleinträgen wurden Datenbank-Links hinzugefügt.

Eine Option zur Barrierefreiheit wurde hinzugefügt: ein zentraler Fixpunkt, der Bewegungskrankheit minimieren/verhindern kann. Dieser kann unter Einstellungen > Benutzeroberfläche >† Zentraler Fixpunkt aktiviert werden.

Fixer schreiben V jetzt weniger oft, um Autos zum Verkauf anzubieten.

Verbesserte SSR-Effekte, sodass es auf Konsolen und niedrigeren Grafikeinstellungen auf PCs weniger körnig aussieht.

Dem Rucksack wurde ein Filter für Quest-Items hinzugefügt.

Das Symbol für Quest-Items wird jetzt bei verschiedenen Missionsitems nach Abschluss der entsprechenden Quest entfernt, sodass die Items fallengelassen oder verkauft werden können.

V kann jetzt mit der Maus im Inventar gedreht werden.

Spieler können Quickhacks jetzt wie vorgesehen herstellen, auch wenn sie sie schon einmal hergestellt und dann abgelegt haben.

Für Cyberware wurde ein Tooltip zum Vergleichen hinzugefügt.

Die Benachrichtigung beim Kauf von Cyberware, für deren Benutzung der Spieler nicht die Level-Voraussetzungen erfüllt, wurde verbessert.

Komponenten-Upgrades sind jetzt in größeren Mengen möglich.

Neue Schlafplätze für Nibbles wurden in Vs Apartment hinzugefügt.

Das Symbol an Müllcontainern wird jetzt rot eingefärbt, wenn der Spieler einen Gegner aufhebt, anstatt ausgegraut zu werden.

Das Symbol von Landminen wird jetzt ausgegraut, nachdem sie entschärft wurden.

Spieler können jetzt einen Aufzug benutzen, während sie einen NPC tragen.

Happy Together – Barrys Aussehen wurde geändert und etwas einzigartiger gestaltet.

Basis-Items werden jetzt wie andere Komponenten grün hervorgehoben, wenn der Spieler sie im Inventar hat und versucht, ein gleiches Item mit besserer Qualität herzustellen.

Die Zeit, die Gegner brauchen, um V zu entdecken, hängt nun vom Schwierigkeitsgrad ab. Auf leichten und normalen Schwierigkeitseinstellungen entdecken Gegner V nun langsamer. Auf sehr hartem Schwierigkeitsgrad entdecken sie V dafür schneller.

Auf sehr hartem Schwierigkeitsgrad sind Gegner ab sofort aggressiver, wenn sie nach V suchen, nachdem sie in den alarmierten Zustand versetzt wurden.

Das NCPD wird nicht mehr auf Leichen bei Open-World-Aktivitäten reagieren und angreifen.

Das NCPD reagiert jetzt auch, wenn NPCs mit nichttödlichen Waffen getroffen werden.

Der Schaden beim Schießen auf unbeteiligte NPCs, während V sich im Kampf befindet, wurde abhängig von der Entfernung und der benutzten Waffe angepasst.

(Don’t Fear) The Reaper – Adam Smashers Verhalten während des Kampfes wurde verbessert.

Play It Safe – Odas Verhalten während des Kampfes wurde verbessert.

Transmission – Placides Verhalten während des Kampfes wurde verbessert.

Transmission – Placides Resistenz gegen Hacking wurde verbessert.

Cyberpsycho-Attacke: Gesetzestreu – Verbessertes Cyberpsycho-Verhalten im Kampf.

Every Breath You Take – Die Positionierung und Treffsicherheit von Red Menace wurden verbessert.

Die Werte von La Chingona Dorada (Jackies ikonischen Pistolen) wurden verbessert.

Die Rettungsaktion – Die vorhandene Munition zu Beginn der Quest wurde erhöht.

Der Quickhack „Verseuchung“ wurde leicht angepasst und noch weiter ausbalanciert.

Das Herstellungssystem wurde verbessert: Die Qualität von Items mit zufälliger Qualität entsprechen der Fertigkeit „Herstellung“ des Charakters – es ist nicht mehr möglich, eine höhere Qualität zu bekommen, als es die relevante Fähigkeit erlaubt.

Das Mindestlevel von Items erhöht sich jetzt bei jedem Upgrade. Hinweis: Dieser Fix verändert das Level von bereits verbesserten Items. Ausgerüstete Items, die dadurch ein zu hohes Mindestlevel haben, können weiterhin problemlos getragen werden, aber sie können nach dem Ablegen nicht erneut ausgerüstet werden.

Mehr Schemata für Cyberware-Mods wurden hinzugefügt.

Schemata für Messer wurden hinzugefügt (zu Beginn des Spiels verfügbar).

Die Anzahl der benötigten Komponenten zum Herstellen einiger Items (z. B. Bounce Back, MaxDoc, Quickhacks, Kleidungs-Mods und einige Waffen) wurde angepasst.

Die Schemata für Kleidungs-Mods wurden ausbalanciert.

Die Anzahl der benötigten Komponenten zum Herstellen von Kleidung wurde angepasst.

Die Anzahl der benötigten Komponenten zum Herstellen von Sandevistan-Fragmenten wurde angepasst.

Die Cyberware „Optische Tarnung“ kann jetzt bei Ripperdocs erworben werden.

Der Preis der Cyberware-Mod „Wahrnehmungsverstärker“ wurde angepasst.

Das Schema für die seltene Waffe „Unity“ ist jetzt nur bei Verdacht auf organisiertes Verbrechen: Gut gebrüllt zu finden.

Preis und Qualität von Kerrys Gitarre, die in Auftrag: Psychofan beschafft werden kann, wurden angepasst.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Schemata bei Bekleidungsverkäufern nur beim ersten Besuch verfügbar waren.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem nach dem Besuch im Nomadenlager Waffen und Items im Schnellzugriffmenü nicht mehr ausgerüstet werden konnten.

Das Hacken von neutralen Zielen wird nicht mehr für den Erfolg Christmas Tree Attack gezählt.

Das Tutorial-Fenster zu Fertigkeitenchecks taucht nicht mehr auf, wenn an Geräten „Unbefugt“ angezeigt wird.

V guckt nach der Schnellreise nicht mehr nach unten

(...) "



CD Projekt Red hat den bisher größten Patch für Cyberpunk 2077 ab 27,99€ bei kaufen ) angekündigt. Patch 1.3 soll "in Kürze" für PCs, Konsolen und Stadia erscheinen. Außerdem enthält das Update den ersten kostenlosen Zusatzinhalt (DLC), der im Hauptmenü unter "Bonus-Inhalte" freigeschaltet werden kann.DLC-Paket #1:Konkrete Angaben zu weiteren DLCs, den großen Erweiterungen und den Next-Generation-Updates wurden nicht gemacht - auch nicht im Livestream Es folgen einige Auszüge aus dem Change-Log von Patch 1.3, wobei zahlreiche Bugfixes von Quests, Anpassungen von Fertigkeiten & Co. und Fehlerbehebungen bei Aufträgen aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht erwähnt werden sollen. Die vollständige Liste mit allen Anpassungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality