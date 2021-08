Cyberpunk 2077: Einzelheiten zu Patch 1.3 und zum ersten Mini-DLC; Update zum Download bereit

KleinerMrDerb hat geschrieben: ? Heute 08:41

In erster Linie die Open World so gestallten das sie zumindest den Standards von vor 10 Jahren entspricht... heißt eine NPC und Fahrzeugverhalten was auch nur im Ansatz glaubwürdig ist,Kurz und Knapp der Welt etwas "leben" einhauchen und nicht die immer gleichen Gegnergruppe an den immer gleichen Stellen Spawnen lassen etc. ppDie Open World in Cyberpunk ist so Grottenschlecht, dass es mich immer noch Fassungslos zurück lässt und jeden Meter in dieser Welt zu einem Paradebeispiel mach wie man es NICHT machen sollte.