Cyberpunk 2077: Umfangreiches Update und Next-Gen-Version erscheinen gemeinsam Anfang 2022

Ryan2k6 (4p Reboot ist d00f!) hat geschrieben: ? vor 40 Minuten Bachstail hat geschrieben: ? Heute 11:12 Das Next Gen-Upgrade wäre für mich als PS4-Spieler kostenlos, ja? Das Next Gen-Upgrade wäre für mich als PS4-Spieler kostenlos, ja? Ich glaube, wenn du die PS4 Version auf der PS5 spielst, dann ist es kostenlos für dich. Falls aber eine gesonderte PS5 Version erscheint, dann eher nicht. Wobei man dann vermutlich immer noch die PS4 Version günstig kaufen kann und sie einfach upgraded.

@Halueth

Ich vermute dahinter steckt, dass man auch die Leute, die es schon gespielt haben bei Laune halten will, da gibts ja schon öfter mal Rufe nach neuem Inhalt. Würde man jetzt nur an Patches arbeiten, wären diese Leute unzufrieden. Und gerade auf dem PC ist es auf jeden Fall spielbar. Für Konsolenspieler dürfte weiterhin am wichtigsten sein, dass Patches kommen, wobei ich da bei den normalen PS4 und XBO Spielern wenig Hoffnung habe, dass sich viel verbessern wird. Dafür passen offenbar die alte Hardware und der Spielecode einfach nicht zusammen. Leider.

@Klusi: ja das Geld, das kenn ich, das nervt mich aber, wenn es wirklich nur daran liegen sollte. Bzw. kann ich ja schon verstehen, dass Entwickler, die nicht am Patch (wohlgemerkt nicht das Next Gen Upgrade) arbeiten können eben was anderes machen. Aber dann sollte man vlt. einfach mal die Fresse halten was ein DLC angeht, oder sagen, dass man sich zu gegebener Zeit zu dem geplanten DLC äußert.Naja, ich hatte zu Release weniger Probleme mit Bugs, als jetzt nach den ganzen Patches...daher würde ich es begrüßen, wenn sie sich erstmal dem annehmen würden. So krass nehm ich die Schreie nach neuem Inhalt auch gar nicht wahr, aber das kann auch einfach an mir vorbeigegangen sein...