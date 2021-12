Cyberpunk 2077: Keanu Reeves hat das Spiel von CD Projekt Red überhaupt nicht gespielt

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Cyberpunk 2077 ( ab 19,98€ bei kaufen ) für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen ist. Noch bevor der fehlerhafte Zustand des Titels die Schlagzeilen dominierte, freute sich das Team von CD Projekt Red vor allem darüber, dass sie mit Keanu Reeves die Rolle von Johnny Silverhand mit einem berühmten Schauspieler besetzen konnten. In einem Interview zur kürzlich veröffentlichten Unreal-Engine-5-Demo The Matrix Awakens für PlayStation 5 und Xbox Series X|S hat der Darsteller nun allerdings verraten, dass er Cyberpunk 2077 bisher überhaupt nicht gespielt hat.Diese Entscheidung habe jedoch nichts mit Cyberpunk 2077 per se zu tun. Keanu Reeves verrät, dass er keine Videospiele in seiner Freizeit spielt. Im Fall von Cyberpunk 2077 hat der Schauspieler lediglich Demonstrationen gesehen – den Controller hatte er aber nicht in der Hand. Etwas kurios diesbezüglich ist nun allerdings die Aussage von CD Projekt CEO Adam KiciÅ„ski, der zum damaligen Launch von Cyberpunk 2077 behauptete, dass Keanu Reeves den Titel spielt und viel Spaß damit hat. Dahinter steckte dann aber wohl doch nur Marketing. Momentan arbeitet das Entwicklerteam an der Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077, die Anfang 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Vorbesitzer erhalten das Upgrade ohne zusätzliche Kosten.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality