Cyberpunk 2077: Gerücht: Vermeintlicher Release-Zeitraum der Next-Gen-Version aufgetaucht?

Wir wissen bereits, dass CD Projekt Red in den kommenden Monaten eine Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 ( ab 19,98€ bei kaufen ) für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen wird. Ursprünglich sollte das Upgrade schon im letzten Jahr erscheinen, doch das Team benötigte noch etwas mehr Zeit. Nun gibt es offenbar neue Details zur PS5-Version von Cyberpunk 2077. Die Infos kommen vom Twitter-Account von PlayStation Game Size, der in der Datenbank des PlayStation Stores immer mal wieder die Dateigröße oder den Release eines Spiels herausfindet.Im Fall von Cyberpunk 2077 heißt es nun, dass das Upgrade zwischen Mitte Februar und Anfang März 2022 erscheinen soll. Dazu wurde außerdem das Bild eines neuen Icons zum Spiel geteilt, das das Team in der Datenbank entdeckt hat. Bestätigt wurde der Zeitraum allerdings noch nicht. Besitzer von Cyberpunk 2077 erhalten das Upgrade auf die Next-Gen-Version übrigens kostenlos. Im Laufe des Jahres soll auch The Witcher 3: Wild Hunt eine Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality