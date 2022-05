Cyberpunk 2077: Erste Details zum kommenden DLC bekannt

Ein Update für die PC-Version von Cyberpunk 2077 ( ab 22,98€ bei kaufen ) enthielt aus Versehen fast sämtliche Dialog-Zeilen des geplanten Zusatzinhalts. Findige User konnten schnell erkennen, welche Inhalte zukünftig warten.Da scheint CD Projekt RED endlich wieder in ruhigeren Fahrwassern zu schippern, schon kommt der nächste, ungewollte Klopper: Ein neues Update für das Action-RPG Cyberpunk 2077 bringt dank den darin ungewollt geparkten Dialogzeilen einige Infos zum heiß erwarteten Zusatzinhalt.So ist auszumachen, dass das namenlose DLC-Paket über sieben Hauptmissionen, einige neue Fixer-Aufgaben, Zufallsbegegnungen und natürlich Nebenmissionen verfügen wird. Schon bei den beiden Zusatzinhalten für The Witcher 3 ließen sich die Entwickler nicht lumpen – die waren wirklich jeden Cent wert, besonders die Reise nach Toussaint konnte nachhaltig begeistern.Das wird für den kostenpflichtigen DLC zu Cyberpunk 2077 nicht anders sein. Als Schauplatz dienen bisher nicht betretbare Gebiete in Pacifica, wie etwa der Sports Dome und die Kampfzone. Es sieht aktuell danach aus, als ob Johnny Silverhand nur eine sehr kleine oder gar keine Rolle in dem DLC spielen wird.Da der DLC aber während der Haupthandlung von Cyberpunk spielt, gibt es hierfür entweder eine entsprechende Erklärung oder die Ton- und Performance-Capturing Aufnahmen mit Keanu Reeves erfolgen erst noch. Im Mittelpunkt der neuen Story-Fetzen steht ein Charakter namens Songbird.Einen genauen Preis, den Namen oder gar den Erscheinungstermin des kommenden DLCs für Cyberpunk 2077 gibt es bis jetzt noch nicht, irgendwann 2023 soll es soweit sein.Umso besser, nach rund 25 Stunden, bin ich noch lange nicht durch aber äußerst beeindruckt. Gut, dass ich auf die fast durchpatchte PS5-Version gewartet habe – was mich natürlich einige Überwindung gekostet hat. Bis jetzt ein absoluter Wahnsinns-Titel!Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality