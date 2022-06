Cyberpunk 2077: Neues Feature für Fashionistas geplant?

Transmog-Feature für Cyberpunk 2077? Das sagt der Entwickler





I genuinely love @CyberpunkGame but I personally cannot get back into it until it has a transmog system. I don't wanna sacrifice stats for style. And I don't wanna sacrifice style for stats, cause I end up looking goofy as hell.



— Ren Okage (@Ren_Okage) June 7, 2022

Intensive Arbeit an Erweiterungen aufgenommen

Ein neues Feature für Cyberpunk 2077 könnte allem voran jene begeistern, die einen hohen Wert auf die optische Beschaffenheit ihres Charakters legen. Die Transmog-Funktion könnte möglicherweise bald ihren Einzug ins Spiel feiern. Eine Aussage der Entwickler heizt die Spekulationen aktuell an.Wie schon bei anderen Titeln des berühmten Entwicklerstudios CD Projekt, das unter anderem für Titel wie The Witcher 3 bekannt ist, auch, können sich Fans immer wieder auf Verbesserungen und neue Features freuen. Das gilt selbstverständlich auch für Cyberpunk 2077, welches bereits im Dezember 2020 veröffentlicht wurde.So kam es, dass sich ein forscher Twitter-Nutzer und Cyberpunk-Begeisterter die Frage gestellt hat, ob die Entwickler eigentlich an einem möglichen System zur Transmogrifizierung, also der individuellen Kleider- und Ausrüstungswahl zu Gunsten der Optik, arbeiten. Prompt leitete er die Frage auch an das Studio weiter, welches mit seiner Antwort nicht lange auf sich warten ließ. Die Reaktion war so simpel wie vielversprechend: Quest-Director Pawel Sasko und auch der offizielle Twitter-Account von Cyberpunk 2077 reagierten mit einem neugierig blickenden Augen-Emoji.Wann und ob uns das Transmog-Feature für Cyberpunk 2077 erwartet, steht also noch in den Sternen. Ganz desinteressiert wirken die Entwickler von CD Projekt allerdings nicht. Laut eigener Aussage arbeite der Großteil des Teams aber derzeit primär an umfangreicheren Expansions für ihr aktuellstes Steckenpferd.Das ist auch nötig, denn Liebhaber des Titels müssen sich schon jetzt lange gedulden, ehe Cyberpunk 2077 sein erstes größeres Addon spendiert bekommt. Die polnischen Entwickler ließen bereits vor Kurzem durchscheinen, dass es im aktuell laufenden Kalenderjahr wohl nichts mehr mit der Erweiterung wird. Rechnen können wir mit einer solchen wohl eher im nächsten Jahr.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality