Cyberpunk 2077: Erste Details zum kommenden Story-DLC

Lord Helmchen schrieb am 07.09.2022 um 13:29 Uhr

Ja, unglaublich verbuggtes Spiel mit unglaublich viel verschenktem Potenzial. Eine Last-Gen Version rausbringen und den Support gleich auch wieder einstellen, weil der Entwickler zu faul und dämlich ist da was zu machen. Und dann auch nur einen einzigen Story DLC ankündigen den man auch locker für PS4 und XBox One bringen könnte.

Aber nein, lieber weiterhin auf ihre eigene verbuggte Ruckelengine setzen statt mal Unreal oder die, wie ich finde passendere, Horizon Engine von Gorilla Games zu nutzen. Hat sogar ein Hideo Kojima getan. Und Spiele wie Death Stranding (wenn auch etwas leer) und Horizon Zero Dawn/Fobidden West sehen auf einer PS4 immer noch verdammt gut aus und laufen mit stabilen 30fps trotz riesiger Open World. Auf meiner Pro sogar 60fps. Da hätte nen Cyberpunk nur von profitiert genau wie von einer Third Person. Damit hätte man zwar riskiert GTA Klon geschimpft zu werden, aber man hätte auch alle auf GTA6 wartenden, was wohl eh in 5 Jahren kommt, abgeholt. Der neue Patch 1.6 bringt auch Transmog ins Spiel, was so absolut gar nichts bringt, da ich meinen Charakter zu 98% eh nicht sehe. Man sieht ihm kurz im Hauptmenü, wo man eh in wichtigere Untermenüs schaltet und in Spiegeln, die in der Welt eh nicht zuhauf hängen. Da ist das nächste verschenkte Potenzial. Wenn schon First-Person, wieso dann nicht an Fallout 4 orientieren? Dort hat man seinen Charakter wenigstens in Gesprächen gesehen.

Naja, leb wohl CDPR, da ihr wohl die nächsten Jahre eh kein neues Spiel mehr geschissen kriegt, muss ich von euch auch nichts mehr kaufen.