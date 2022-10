Cyberpunk 2077: CD Projekt RED kündigt Fortsetzung an

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ



— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

Große Pläne für Cyberpunk 2077-Sequel

Auf einem neuen Strategietermin für Investoren hat CD Projekt RED mehrere neue hochkarätige Projekte angekündigt. Im Zuge dessen enthüllte man auch einen Nachfolger zum sehr erfolgreichen Cyberpunk 2077.Zusätzlich postete das polnische Entwicklerstudio die große Neuigkeit bei Twitter. Darin wird zusätzlich verraten, dass das Vorhaben derzeit auf den „Codenamen“ Orion hört. Man verspricht, dass damit das Cyberpunk-Franchise weitergebracht werden soll und man weiterhin das Potenzial dieses „dunklen, futuristischen Universums“ nutzen will.In einer weiteren Veröffentlichung auf der eigenen Homepage gibt es noch weitere organisatorische Details: So spricht man von besonders ambitionierten Plänen zum Projekt Orion. Um es zu stemmen, wurde mit CD Projekt RED North America sogar ein neues Studio eröffnet. Dieses besteht aus einem neuen Team in Boston und einem bereits bestehenden, aber immer größer werdenden in Vancouver. Das zu CD Projekt RED gehörende Studio The Molasses Flood, das ebenfalls in Boston operiert, bleibt davon aber unberührt.Der Release von Cyberpunk 2077 wurde heißt ersehnt und erfolgte zu großem Hype Ende 2020. Darauf folgte rasch die Ernüchterung aufgrund massiver technischer Probleme, so dass Sony das Spiel zwischenzeitlich sogar aus dem PlayStation Store entfernte Mittlerweile scheint sich das Game aber gefangen zu haben: Vor Kurzem erschien das Update 1.6 mit weiteren neuen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Zusammen mit einem reduzierten Preis sorgte das für einen plötzlichen Spieleranstieg. Außerdem erschien die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners bei Netflix, die ebenfalls gut ankommt. Insgesamt wurden bislang mehr als 20 Millionen Exemplare von Cyberpunk 2077 verkauft . Wann die Fortsetzung erscheint, ist aber noch lange nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality