Cyberpunk 2077: Mod bringt cooles Edgerunners-Feature ins Spiel

Cyberpunk 2077: So erkrankt ihr an der Cyberpsychose

Edgerunners-Serie sorgt für zweiten Frühling

In Cyberpunk 2077 ist es euch dank einer PC-Mod, die das Risk-Reward-System aus der populären Edgerunners-Anime-Adaption ins Spiel bringt, nun sogar möglich, an Cyberpsychose zu erkranken.Die Modifizierung kommt vom Nexus Mods-Nutzer DJ_Kovrik , der kurzerhand einen Menschlichkeitsstatus in Cyberpunk 2077 einführt. Die Mechanik stammt ursprünglich aus dem Cyberpunk-Tabletop-Rollenspiel, wurde jedoch erst mit dem Edgerunners-Anime so wirklich bekannt.Habt ihr die Mod für Cyberpunk 2077 erst einmal installiert, dürftet ihr schnell den Einfluss eines Menschlichkeitswertes feststellen. Dieser sinkt, wenn ihr mehr Cyberware installiert, mehr Leute umbringt oder den Berserker-Modus oder das Sandevistan-System aus Edgerunners nutzt. Und fällt euer Menschlichkeitswert einmal auf null, werdet ihr zum Cyberpsycho.Die Effekte, die der Verlust eurer Menschlichkeit mit sich trägt, sind dabei weitreichend. Während eine mittlere Menschlichkeitsstufe nur ein paar geringere visuelle Störungen und andere Nebenwirkungen verursacht, kann eine vollständig ausgeprägte Cyberpsychose zu starken visuellen Störungen führen, die die Halluzinationen aus Edgerunners widerspiegeln sollen.Doch auch positive Nebeneffekte bleiben uns nicht verwehrt. So können wir beispielsweise von einer erhöhten Bewegungsgeschwindigkeit und einem stärkeren Rüstungswert profitieren. Außerdem regeneriert sich unsere Gesundheit schneller, wenn wir unter der Cyberpsychose leiden. Ähnlich wie in der Serie wird spätestens, wenn wir unsere Verwandlung zum Cyberpsycho hinter uns gebracht haben, auch die Polizei eingeschaltet. Sogenannte Neuroblocker und die Wahl der richtigen Cyberware, aber auch eine Mütze Schlaf helfen uns jedoch dabei, den Wahnsinn etwas einzudämmen.Schon vor einigen Wochen berichteten wir, dass sowohl der Edgerunners-Anime als auch das letzte größere Update Cyberpunk 2077 einen zweiten Frühling bescheren konnten , nachdem es unter seinem nicht unproblematischen Start lange Zeit litt. Mit der Mod ist es Spielern nun sogar möglich, einen Seriencharakter noch realitätsgetreuer im Videospiel zu verkörpern. Wie uns Cyberpunk: Edgerunners gefallen hat , verraten wir euch natürlich ebenfalls.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality