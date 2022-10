Cyberpunk 2077: Twitch-Streamerin Sasha Grey spricht Radio-Moderatorin im neuen Update

Cyberpunk 2077: Sasha Grey stellt Community-Radio vor

Satte Preise für die Gewinner

Die ehemalige Pornodarstellerin und Twitch-Streamerin Sasha Grey enthüllt, dass sie im neuen Cyberpunk 2077-DLC, Phantom Liberty, als Radiosprecherin zu hören sein wird.Genau genommen wird sie in die Rolle der Ash schlüpfen, die für Cyberpunk 2077s Ingame-Radiostation, 89.7 Growl FM, moderiert. Dies gab Grey am Wochenende über Twitter bekannt.Im Zuge ihrer Ankündigung, in der sich Grey als Ash vorstellt, verwies sie auf die Einführung des neuen Community-Radios, das mit Phantom Liberty in Cyberpunk 2077 ins Leben gerufen wird. Die Entwickler von CD Projekt Red ermöglichen den Spielern so eine Chance, dass ihre ganz eigenen Songs den Sprung in das Spiel schaffen.Wer also Lust darauf hat, seinen eigenen Song in Cyberpunk 2077 auf einer Tour durch Night City im Radio zu hören, kann diesen noch bis zum 30. November des Jahres einreichen. Nach Ablauf der Frist sollen etwa zwölf bis 15 fertige Tracks ausgewählt werden, die ihren Weg in die Playlist von Phantom Libertys Growl FM finden.Nicht nur die Ehre, einem, vor allem in den letzten Wochen extrem erfolgreichen , Videospiel seinen künstlerischen Stempel aufzudrücken, winkt beim Gewinn. Auch ein starker Preis von 3.000 US-Dollar sowie ein spezieller Cyberpunk 2077 Goodie-Bag verspricht man den erfolgreichen Künstlern. Mehr Details und wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr auf der offiziellen Seite Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality