Cyberpunk 2077: Beeindruckende Spielerzahlen in Night City

Cyberpunk 2077: Bevölkerungsboom in Night City





1 million active players each day for four weeks in a row - Night City sure is thriving!



Your passion and continued support leave us speechless 💛



Thank you, Chooms! pic.twitter.com/wJjqS5CMd5



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2022

Das Comeback von Cyberpunk 2077

Gleich zwei Spiele hatten gestern aufgrund hoher Summen einen Grund zum Feiern: Cyberpunk 2077 und Devil May Cry 5 meldeten sich auf Twitter mit schicken Statistiken.Während man bei Devil May Cry 5 sich über die Summe von insgesamt mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren freute und sich bei allen „SSStylischen“ Fans für ihre Unterstützung und Treue auf Twitter bedankte, teilte der offizielle Kanal von Cyberpunk 2077 mit, wie viele Spieler die Straßen von Night City in den letzten Wochen bevölkerten.Demnach sollen sich eine Million Spieler gleichzeitig in den Straßen der neonlichtdurchfluteten Metropole von Cyberpunk 2077 tummeln – und zwar jeden einzelnen Tag der letzten vier Wochen. Die schiere Menge an Spielern feierte man mit einem entsprechenden Gif, in dem der Night City-Veteran Jackie Welles eine berühmte Szene aus der Serie Parks and Recreation imitiert.Die Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 sind mit 20 Millionen natürlich deutlich höher, aber über einen Zeitraum von vier Wochen eine so hohe Anzahl an Spielern gleichzeitig zu vermelden, obwohl CD Projekt Reds letztes Werk kein Multiplayer-Titel ist, kann durchaus beeindrucken.Wer das Auf und Ab der Branche verfolgt, den dürften diese Zahlen allerdings nicht wundern. Anderthalb Jahre nach seinem in Sachen Marketing und Technik katastrophalen Launch feiert Cyberpunk 2077 sein Comeback in der öffentlichen Meinung und kann neue Gewinne erzielen.Zu verdanken hat der Open World-Titel das neben dem Update 1.6 vor allem der kürzlich erschienenen Anime-Adaption Cyberpunk Edgerunners . Die Netflix-Serie vom japanischen Studio Trigger kletterte binnen kürzester Zeit in die Streaming-Charts und brachte Neueinsteiger genau wie Veteranen nach Night City und damit in die offenen Arme von Cyberpunk 2077.