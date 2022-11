Cyberpunk 2077: Edgerunners-Update und Anime bescheren CD Projekt Rekordzahlen

Cyberpunk 2077: Edgerunners beeinflusste die Verkaufszahlen

Die Zukunft von CD Projekt

Unzählige Bugs, starke Performance-Probleme und Verbannung aus so manchen Online-Store: Der Release von Cyberpunk 2077 war ein ziemliches Desaster. Davon hat sich CD Projekt Red gut zwei Jahre später erholt.Dies geht zumindest aus dem aktuellen Finanzbericht des polnischen Studios hervor. Dort heißt es, dass das zurückliegende Quartal rein finanziell betrachtet "das beste dritte Quartal in unserer gesamten Geschichte" war. Der Dank gilt dabei Cyberpunk 2077 und dem Anime Cyberpunk Edgerunners.Die Netflix-Serie sorgte im Zusammenspiel mit Update 1.6 dafür, dass Cyberpunk 2077 in den vergangenen Wochen ein richtiges Comeback erlebte. Mittlerweile hat sich das Rollenspiel über 20 Millionen Mal verkauft und konnte über vier Wochen am Stück jeden Tag über eine Million Spieler nach Night City locken.Das sorgt für starke zahlen: Im dritten Quartal erzielte die CD Projekt Group einen Umsatz von umgerechnet rund 52,3 Millionen Euro. Der Nettogewinn beträgt rund 21 Millionen Euro. Im Finanzbericht fasst CD Projekt das Ergebnis zusammen:"Ein signifikanter Anstieg des Umsatzes der Gruppe im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Referenzzeitraum ist hauptsächlich auf die gute Resonanz auf das Cyberpunk Edgerunner Update 1.6 zurückzuführen, das der Veröffentlichung der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix vorausging."Das starke Ergebnis freut natürlich sowohl die Firma als auch die Investoren. Aber in Zukunft soll noch mehr passieren bei CD Projekt, denn das Entwicklerstudio hat große Pläne für die nahe und ferne Zukunft.Zu erst einmal steht der Release des Next-Gen-Updates von The Witcher 3 bevor, welches am 14. Dezember erscheint. Danach geht es mit Cyberpunk 2077 weiter, denn 2023 soll die Singleplayer-Erweiterung Phantom Liberty veröffentlicht werden. Zudem haben außerdem die Arbeiten an einem Nachfolger des Rollenspiels begonnen Damit aber nicht genug, denn CD Projekt Red selbst arbeitet außerdem an einer neuen Trilogie zu The Witcher . Zusätzlich ist außerdem ein Remake des ersten The Witcher-Spiels beim Entwickler Fool's Theory in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality