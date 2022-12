Cyberpunk 2077: Erhält eine Game of the Year-Version mit allen DLCs

Cyberpunk 2077: GOTY-Edition nach DLC-Release

Sequel bereits in Planung

Seit dem mit Problemen überhäuften Release von Cyberpunk 2077 vor zwei Jahren hat sich einiges getan: Zahlreiche Patches und kleinere DLCs verhalfen dem Rollenspiel doch noch zu einer Erfolgsgeschichte Wer dennoch bislang mit dem Kauf zögerte, kann sogar noch etwas länger warten. Voraussichtlich 2023 wird Cyberpunk 2077 nämlich eine Game of the Year-Edition erhalten, die das komplette Spielerlebnis in einem Paket bündelt. Dies verriet CD Projekt Red in der jüngsten Investorenkonferenz, wie Insider-Gaming berichtet Den Informationen zufolge, die zuerst von der polnischen Webseite Stockwatch.pl aufgegriffen wurde, stammt die Bestätigung über eine Game of the Year-Version von Cyberpunk 2077 von Adam Kicinski, dem CEO von CD Projekt, höchstpersönlich. Demnach sei so etwas der "natürliche Lauf der Dinge" und man habe das so auch schon bei The Witcher 3 gemacht.Ähnlich wie damals wird es die GOTY-Edition erst nach dem Release der geplanten Story-Erweiterung Phantom Liberty geben. Zu dieser gibt es bisher nur spärlich Informationen, aber sie soll nach aktueller Planung im kommenden Jahr erscheinen.Die GOTY-Version von Cyberpunk 2077 würde dann das Hauptspiel, die Erweiterung Phantom Liberty und alle weiteren Gratis-DLCs enthalten, die bis zu dem Zeitpunkt erschienen sind. Ob das Komplettpaket allerdings zeitgleich zum Release von Phantom Liberty erscheint oder erst einige Wochen später, das steht derzeit noch in den Sternen.Nach Phantom Liberty und einer GOTY-Version ist das Thema Cyberpunk 2077 noch nicht gänzlich für CD Projekt abgeschlossen. Denn danach wird sich das Entwicklerteam zusammen mit einem neuen Studio in Boston einer Fortsetzung widmen. Die läuft bisher unter dem Codenamen Orion Weitere Details sind noch nicht bekannt, weil erst im kommenden Jahr die Arbeiten so richtig beginnen sollen. Derzeit liegt der Fokus schlichtweg noch auf der Erweiterung für Cyberpunk 2077.Zusätzlich lässt CD Projekt an einer neuen The Witcher-Trilogie, einem Spin-Off und einem Remake des ersten Serienteils arbeiten. Zu allen Spielen gibt es bisher aber nur ganz wenige Informationen.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality