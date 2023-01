Cyberpunk 2077: Neues PC-Update bringt Neuerungen für Nvidia-Grafikkarten

Cyberpunk 2077: Update mit DLSS 3 und Reflex





An update for #Cyberpunk 2077 is out on PC. It adds support for NVIDIA DLSS 3 and NVIDIA Reflex on compatible hardware.



Support article on DLSS: https://t.co/yGoihGDVMZ



Note: If you're using GOG GALAXY, please make sure to update the app. pic.twitter.com/GiUc8XPVLW



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 31, 2023

Keine neuen Infos zum DLC