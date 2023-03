Cyberpunk 2077: Nun auch offiziell auf dem Steam Deck verifiziert

Cyberpunk 2077: Offizielle Steam Deck-Kompatibilität lässt euch spielen, wo ihr wollt





Can't get enough of Night City? Wish you could take it with you, wherever you go? Well now you can, because #Cyberpunk2077 has been Verified for #Steam Deck Compatibility!



If you already have a copy of the game in your Steam Library then it's ready to run on your Steam Deck. pic.twitter.com/sG7r3opJZ9



— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 28, 2023

CD Projekt, das Entwicklerstudio hinter, gibt bekannt, dass der Titel nun auch offiziell für das, Valves hauseigenem Handheld, verifiziert ist.Zwar können auch nicht verifizierte Spiele aus eurer Steam-Bibliothek auf der kleinen Konsole gespielt werden, allerdings wurden Titel, die mit einem "Verified"-Tag versehen wurden, seitens der Spieleplattform getestet und funktionieren demnach zuverlässig auf dem Steam Deck. Dies ist bei Cyberpunk 2077 nun der Fall."Du kannst nicht genug von Night City bekommen? Du wünschst dir, du könntest es mitnehmen, wohin auch immer du gehst? Nun, das ist jetzt möglich, denn Cyberpunk 2077 wurde für die Steam Deck-Kompatibilität verifiziert!": So verkündet Entwickler CD Projekt die Nachricht über den Twitter-Account des Spiels.Dies ist nur eine gute Nachricht, die uns aus dem Hause des polnischen Studios in den vergangenen Wochen erreicht. Denn wie bereits seit Längerem bekannt ist, arbeitet CD Projekt, einem FIA Agenten, der für die Vereinigten Staaten von Amerika arbeitet, schlüpfen. Mit an Bord ist außerdem. Und selbstverständlich ist auch Keanue Reeves, der bereits zuvor in Cyberpunk 2077 die Rolle des Johnny Silverhand übernahm, wieder mit von der Partie.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality