Cyberpunk 2077: Overdrive-Update bringt noch schickere Beleuchtung, sofern die Hardware stimmt

Cyberpunk 2077: Overdrive ab 11. April

ist bereits jetzt schon ein hübsches Spiel, aber wird bald grafisch noch etwas schicker. Bereits in wenigen Tagen gibt es für die PC-Version einen neuen Patch, derins Spiel bringt.Nvidia und Entwickler CD Projekt Red bezeichnen den Modus als, denn er aktiviert im Spiel das Pathtracing. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um das vollständige Set von Raytracing, bei dem Licht- und Strahlungsquellen im kompletten Umfang physikalisch korrekt simuliert werden.Die Pathtracing-Option wird schon in wenigen Tagen mit einem Patch exklusiv für die PC-Version von Cyberpunk 2077 veröffentlicht und dürfte so manche Grafikkarte richtig ins Schwitzen bringen. In einem Video gibt Nvidia bereits einen Einblick in die optischen Unterschiede und wie viel Leistung die neuen Effekte kosten – und das ist gar nicht so wenig in 4K.Im Trailer nutzt Nvidia eine RTX GeForce 4090 und erzielt damit teils unter 30 Bilder pro Sekunde. Erst mit dem Hinzuschalten von, wird Cyberpunk 2077 mit Overdrive-Mode tatsächlich spielbar und 100 FPS und mehr werden angezeigt. Wohlgemerkt mit dem aktuell stärksten Grafikchip von Nvidia.Wie gut Pathtracing in Cyberpunk 2077 auf schwächeren Nvidia-Grafikkarten funktioniert oder bei AMD-Karten, das geht aus den bisherigen Infomaterial nicht hervor. Allerdings dürfte klar sein, dass sich die neue Option wohl ausschließlich an Spieler widmet, die über High-End-Hardware verfügen.Neben neuen optischen Verbesserungen arbeitet CD Projekt Red zudem. Die soll zwar 2023 erscheinen, aber weitere Details sind bisher noch unbekannt.