Cyberpunk 2077: Phantom Liberty DLC ergänzt Basisspiel um neues Ende

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty DLC erweitert das Hauptspiel um ein sechstes Ende

Im September geht es endlich weiter mit, genau genommen mit seinem ersten. Dieser soll das Basisspiel um einerweitern.Während der DLC selbstzu bieten hat, dürfte so ein zusätzlicher Anreiz für alle alteingesessenen Fans von Cyberpunk 2077 geschaffen werden, auch einen Blick auf Phantom Liberty zu werfen.Game Director Gabe Amatangelo verriet gegenüber WCCFTech, dass wir uns auch im Phantom Liberty DLC auf verschiedene, selbst wählbare Enden einstellen dürfen. Ebenso haben wir verschiedene Erzählpfade zur Auswahl, allerdings können bestimmte Entscheidungen auch einvon Cyberpunk 2077 freischalten.Es gibt „verschiedene Enden, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln“, erklärt Amatangelo. „Basierend auf dem Ende von Phantom Liberty kann man dann ein neues Ende im Basisspiel freischalten“. Dieses Ende „hat mit den neuen Beziehungen, Charakteren und Situationen zu tun.“, heißt es weiter.In einem Interview mit IGN im Rahmen des Summer of Gaming ergänzte er: „Wie der Trailer zeigt, bringt Songbird dich mit dem Versprechen ins Spiel, dass du dein Problem mit dem Relikt lösen kannst.“ und „Es wird sich auf die Ergebnisse im Basisspiel auswirken [und] die Geschichte von Phantom Liberty selbst hat mehrere verschiedene Varianten von Enden.“, wie er darüber hinaus anfügt.Um euch nicht unnötig zu spoilern, gehen wir an dieser Stelle nicht weiter auf die Äußerungen ein. Ohnehin wurde uns schon eine ganze Mengeserviert. Und seit Kurzem wissen wir auch, dass dersoll.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality