Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Alle Infos zu Release, Story, Neuerungen und Update 1.7

Neues Gebiet: Night City öffnet die Tore zu Dog Town, einem neuen Viertel in der Stadt, welches bislang aufgrund von hohen Mauern und Wachen beschützt wurde. Auch mit Phantom Liberty ist der Bereich keine Touristenattraktion, aber laut den Entwicklern soll Dog Town dennoch belebt sein und zahllose Details bieten.

Night City öffnet die Tore zu Dog Town, einem neuen Viertel in der Stadt, welches bislang aufgrund von hohen Mauern und Wachen beschützt wurde. Auch mit Phantom Liberty ist der Bereich keine Touristenattraktion, aber laut den Entwicklern soll Dog Town dennoch belebt sein und zahllose Details bieten. Neue Story: Die Geschichte von Phantom Liberty spielt parallel zu den Ereignissen von Cyberpunk 2077, allerdings ist eurem Charakter bereits die Verbindung zu Johnny Silverhand bewusst. Ziel ist es, die Präsidentin der New United Stades zu retten, während ihr Gesellschaft von Solomon Reed, gespielt von Schauspieler Idris Elba, erhaltet. Als Belohnung winkt angeblich ein Heilmittel gegen die eigene Krankheit.

Die Geschichte von Phantom Liberty spielt parallel zu den Ereignissen von Cyberpunk 2077, allerdings ist eurem Charakter bereits die Verbindung zu Johnny Silverhand bewusst. Ziel ist es, die Präsidentin der New United Stades zu retten, während ihr Gesellschaft von Solomon Reed, gespielt von Schauspieler Idris Elba, erhaltet. Als Belohnung winkt angeblich ein Heilmittel gegen die eigene Krankheit. Neue Feinde: In Dog Town herrscht die Fraktion der Barghest, die zusammen mit ihrem Anführer Kurt Hansen sehr aggressiv, gewalttägig und skrupellos agieren. Möglicherweise steckt Hansen hinter dem Verschwinden der Präsidentin.

In Dog Town herrscht die Fraktion der Barghest, die zusammen mit ihrem Anführer Kurt Hansen sehr aggressiv, gewalttägig und skrupellos agieren. Möglicherweise steckt Hansen hinter dem Verschwinden der Präsidentin. Neue Ausrüstung: Mit an Bord von Phantom Liberty sind neue Waffen, Outfits und eine frische Lieferung an Fahrzeugen. Schließlich müsst ihr Dog Town nicht zwingend zu Fuß erkunden.

Mit an Bord von Phantom Liberty sind neue Waffen, Outfits und eine frische Lieferung an Fahrzeugen. Schließlich müsst ihr Dog Town nicht zwingend zu Fuß erkunden. Neue Nebenaufträge, neuer Talentbaum: Neben der Haupthandlung könnt ihr in Phantom Liberty auch erneut abseits des Weges verschiedene Aufträge lösen. Zusätzlich gibt es nun den Relic-Talentbaum, der euch Zugang zu neuen Fähigkeiten gewährt.

Nach Keanu Reeves ist nun auch der nächste Hollywood-Star in Cyberpunk am Start: Idris Elba.

Update 1.7: Was bringt Phantom Liberty für alle Spieler?

Rüstung nur über Cyberware: Kleidung wie Hosen oder Oberteile gewähren euch keine Rüstung mehr, sondern nur noch spezifische Perks. Stattdessen richtet sich euer Rüstungswert nun nach der von euch eingebauten Cyberware.

Kleidung wie Hosen oder Oberteile gewähren euch keine Rüstung mehr, sondern nur noch spezifische Perks. Stattdessen richtet sich euer Rüstungswert nun nach der von euch eingebauten Cyberware. Ausdauer: Alles was ihr fortan im Spiel macht, wird euch Ausdauer kosten, dazu zählt auch das Schießen. Habt ihr keine Ausdauer mehr übrig, schwankt euer Fadenkreuz und ihr schießt häufiger daneben.

Alles was ihr fortan im Spiel macht, wird euch Ausdauer kosten, dazu zählt auch das Schießen. Habt ihr keine Ausdauer mehr übrig, schwankt euer Fadenkreuz und ihr schießt häufiger daneben. Polizei: Nach langer Entwicklungszeit nähert die Polizei mit Update 1.7 nun dem aus den GTA-Spielen bekannte Fahndungssystem. Je mehr ihr auffallt und euch einer Festnahme widersetzt, desto höher steigt euer Fahndungslevel, bis hin zur Maximalstufe von fünf. Je höher das Level, desto stärker sind auch die Einsatzkräfte und desto hartnäckiger fällt die Verfolung aus.

Nach langer Entwicklungszeit nähert die Polizei mit Update 1.7 nun dem aus den GTA-Spielen bekannte Fahndungssystem. Je mehr ihr auffallt und euch einer Festnahme widersetzt, desto höher steigt euer Fahndungslevel, bis hin zur Maximalstufe von fünf. Je höher das Level, desto stärker sind auch die Einsatzkräfte und desto hartnäckiger fällt die Verfolung aus. Dynamische Events: Zusammen mit der Überarbeitung der Polizei soll es zukünftig in der offenen Spielwelt mehr dynamische Ereignisse geben, wie etwa Bandenkriege oder Überfälle. Ob ihr als Spieler an diesen teilnehmt, wird euch überlassen.

Nicht mehr lange, dann öffnet sich fürdas nächste Kapitel: Miterscheint dieses Jahr die erste und einzigefür das Rollenspiel von CD Projekt Red. Im Mittelpunkt steht eine neue Story, die V und Johnny Silverhand ein weiteres Mal zur Zusammenarbeit zwingt.Wir fassen für euch an dieser Stelle die wichtigsten Infos, sprichund, zusammen. Schließlich müsst ihr ja nicht gänzlich unvorbereitet in die Erweiterung einsteigen, falls euer letzter Besuch in Night City schon etwas her ist.Natürlich könnte man bereits jetzt schon einen halben Roman zu Phantom Liberty füllen, aber wir konzentrieren uns erst einmal auf die wichtigsten Fragen:Phantom Liberty wird amfür Cyberpunk 2077 erscheinen und damit fast drei Jahre nach dem Release des Hauptspiels. Den Termin gab Entwickler CD Projekt mithilfe eines Trailers bekannt.Der, dieund diewerden mit dem DLC Phantom Liberty beglückt. Die PlayStation 4 und Xbox One, für die Cyberpunk 2077 noch erschienen ist, schauen hingegen in die Röhre. Überraschend kommt das nicht, denn schließlich hat CD ProjektOb auf PC oder auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X | S: Phantom Liberty kostet. Damit ist der DLC nicht allzu günstig, soll aber auch entsprechend viel Spielzeit bieten. Eine genaue Angabe gibt es aber seitens der Entwickler bislang noch nicht.Um Phantom Liberty spielen zu können, benötigt ihr zwingend ein Exemplar von Cyberpunk 2077. Es handelt sich also nicht um eine eigenständig laufende Erweiterung, sondern die Ereignisse des DLCs werden in das Hauptspiel implementiert und spielen parallel zu dessen Handlung.Wer Cyberpunk 2077 schon durchgespielt hat, muss übrigens nicht unbedingt von vorne anfangen. Laut CD Projekt wird Phantom Liberty mit älteren Speicherständen kompatibel sein, wobei ihr eure Talentpunkte neu verteilen müsst.Falls ihr bislang mit dem Kauf von Cyberpunk 2077 gewartet habt, könnt ihr mit Phantom Liberty auch eine Art vollständige Version erwerben. Auf dem PC und auf den Konsolen verkauft CD Projekt Red ein, bestehend aus dem Hauptspiel und dem DLC, so, dass ihr direkt ins ganze Abenteuer einsteigen könnt.Anders als die bisherigen Updates und kleinen, kostenlosen DLCs wird Phantom Liberty eine recht klassische Erweiterung. Im Detail erwarten euch folgende Neuerungen:Auch Spieler, die kein Interesse an der Erweiterung haben, werden von Phantom Liberty profitieren. Denn zeitgleich zum DLC veröffentlicht CD Projekt Red, welches auch einige Neuerungen für das Hauptspiel mit bringt. Unter anderem krempeln die Entwickler erneut das Skillsystem um und verändern die Talentbäume. Das sorgt dafür, dass ihr definitiv mit dem Update ein weiteres Mal eure Talentpunkte verteilen müsst, sofern ihr einen alten Speicherstand ladet.Darüber hinaus sind folgende Änderungen für Update 1.7 von Cyberpunk 2077 angekündigt:Zusätzlich zu den bekannten Neuerungen soll es noch weitere Änderungen mit Update 1.7 geben. Ins Detail wollen die Macher aber erst gehen, wenn der Releasetermin von Phantom Liberty näher rückt. Falls ihr übrigens Lust auf die Erweiterung habt, bedenkt, dass