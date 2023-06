Cyberpunk 2077: Entwickler stellt neue DLC-Region Dogtown vor

,

Cyberpunk 2077: Das ist der Schwarzmarkt von Dogtown

Night City ist in Cyberpunk 2077 nicht unbedingt ein Ort, der zum dauerhaften Verweilen einlädtaber mit dem kommendenwird es eine Ecke geben, die noch gefährlicher ist:. Der dortige Schwarzmarkt ist unter Garantie kein Ort für Touristen mit Kamera im Gepäck.Bislang war dieser Bereich in Cyberpunk 2077 verschlossen und gut bewacht. Da jedoch zu Beginn von Phantom Liberty just die Präsidentin der New United States in genau diesem Bezirk verschwindet, dürft ihr Dogtown betreten und auf eigene Faust erkunden. Wobei das unter Umständen keine allzu gute Idee ist, denn das von Kurt Hansen und seiner Crew dominierte Gebiet ist wenig besucherfreundlich.Im Rahmen eines neuen Videos, welches auf dem Xbox Games Showcase Extended basiert, gewährt Quest Director Pawel Sasko von CD Projekt Red einen Einblick in Dogtown. Da jener Ort abgegrenzt ist und die Polizei keinen Einfluss hat, wimmelt es hier nur so vor zwielichtigen Personen und dubiosen Angeboten. Allerdings lassen sich auch einige spannende neue Waffen und Cyberware finden, die ihr sonst nicht in Night City bekommen würdet. Dazu zählen zum Beispiel Mods, mit denen ihr Gegner durch Wände sehen oder in der Luft einen Dash vollführen könnt.Laut Sasko wird sich aber Dogtown nicht nur optisch anders präsentieren, sondern das Team habe auch hart daran gearbeitet, die Gegend lebendiger zu gestalten. Es soll viele kleine Szenen, Geheimnisse und Easter Eggs geben, über die Spieler im Laufe von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty stolpern können.Der Schwarzmarkt, den Sasko vorstellt, ist jedoch nur ein Teil von Dogtown. Im Laufe der Handlung werdet ihr nach und nach die komplette Region erkunden können, während ihr zugleich frische Bekanntschaften. Unter anderem auch mit dem von Idris Elba gespielten Solomon Reed, der sich ebenso auf die Suche nach der Präsidentin begibt. Noch mehr Infos zum großen DLC gibt es übrigens in unserer